2,7 miljoen euro voor de restauratie Onze-Lieve-Vrouwebasiliek: “Straks kan iedereen genieten van adembenemend uitzicht” Dirk Selis

12 november 2019

14u54 0 Tongeren De Vlaamse regering kent een premie van 2.709.798,50 euro toe voor de restauratie en ontsluiting van de toren en de restauratie van de aanpalende daken. “De site van de Onze-Lieve-Vrouw-Basiliek is onlosmakelijk verbonden aan de identiteit van alle Tongenaren”, vertelt minister Matthias Diependaele (N-VA). “Dat wordt zeker een bijkomende toeristische troef voor de stad Tongeren”, zegt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld).

Het groot restauratieproject van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek begon als protocoldossier uit de vorige regelgeving. Van 2007 tot en met 2015 kende de Vlaamse overheid al premies toe voor de restauratie van de Romaanse kloostergang en het kapittelgebouw in vijf fasen. De opening van het Teseum met een van de grootste en rijkste religieuze kunstschatten uit de Lage Landen in 2016 was een mijlpaal. In 2018 volgde de opening van de archeologische site van het Teseum. “In het Teseum ontdek je 2000 jaar geschiedenis van Tongeren, de oudste stad van Vlaanderen. Drie meter onder de grond vertellen eeuwenoude stenen het verhaal van de stad, haar bewoners en de kerk. Het is goed dat mensen weten vanwaar ze komen of vanwaar de dingen komen, om zelf beter te begrijpen wie ze zijn. Op die manier krijgen we een duidelijker zicht op onze eigen identiteit en kunnen we die ook veel gemakkelijker uitdragen en verdedigen”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

Adembenemend uitzicht

Als sluitstuk van de restauratie komen de volgende vijf jaar de daken en koorgevels aan de beurt. Een belangrijk onderdeel van deze eerste fase is de ontsluiting van de toren. “Na de restauratie stellen we de toren voor het grote publiek open. Op de top kunnen bezoekers dan genieten van een adembenemend uitzicht op de stad en omgeving. Via audiogidsen, multimedia en infopanelen krijgt de bezoeker een idee van de geschiedenis van de basiliek, het belfort en de stad”, zegt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld). “Zo komen we tegemoet aan de vraag die al vele jaren leeft bij heel wat Tongenaren en creëren we een bijkomende bijzondere belevenis voor de vele bezoekers aan onze stad.”