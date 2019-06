170 voorbijgangers trappen eigen smoothie bij elkaar LXB

06 juni 2019

12u00 0

Vandaag hield MoMent, een cultuurfestival dat in de zomermaanden in Tongeren loopt en in het teken staat van TIJD, een stressloze dag. Goed 200 personen konden onthaasten en even onder de dagelijkse hectiek uitkomen door te chillen in één van de strandstoelen die op het plein aan de stedelijke dienst toerisme opgesteld stonden. De publiekstrekker op de stressloze dag was de sappentrapper. Passanten konden al trappend op een fiets stroom opwekken waarmee ze hun eigen sap van appelen, frambozen, aardbeien en bananen of een mix van deze fruitsoorten konden maken. En ze mochten daarna zelf proeven van hun sapje. “Meer dan 170 mensen hebben hun eigen fruitsap bij elkaar getrapt”, lichtte Bart Hulsmans, de eigenaar van de sappentrapper, ons toe. “Op zo’n stressloze dag komen mensen niet enkel tot rust”, vult Dorien Bollaers van MoMent aan. “Ook bewegen ze en genieten ze van een gezond sapje. Maar vooral nemen de mensen quality time tijd voor zichzelf, en dat is nu juist de bedoeling met de stressloze dagen”, aldus de medewerkster van het Tongers festival.