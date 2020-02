1.000 wietplanten ontdekt in Diets-Heur MMM

17 februari 2020

21u47 0 Tongeren In een woning in de Heurstraat in Diets-Heur bij Tongeren heeft de lokale politie maandag een wietplantage ontdekt. Er werd ook een voertuig onderschept met drie Nederlanders aan boord.

De verdachten zijn voor verhoor meegenomen. De teeltinstallatie in het pand telde zo’n duizend planten. Het parket van Limburg bevestigde de ontdekking van de wietplantage. Later zal eventueel bekeken worden of de drie personen dinsdag al dan niet bij de onderzoeksrechter moeten verschijnen. Die zal beslissen of ze aangehouden worden of niet.

De civiele bescherming werd opgetrommeld om de wietplanten en de installatie op te ruimen en te vernietigen. De aangetroffen planten gingen in de hakselaar.