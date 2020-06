‘Zomer van de Korte Keten’ uit de startblokken: “Lokaal kopen was nooit zo geliefd als de voorbije maanden” Dirk Selis

19 juni 2020

17u28 0 Tongeren Vanaf vandaag tot en met eind september vindt in heel Vlaanderen de Zomer van de Korte Keten plaats. Drie maanden lang stellen lokale producenten hun deuren open voor publiek. Via wandelingen, fietstochten, proeverijen en workshops laten de producenten de Limburgers kennismaken met de kwaliteit van hun producten. Gedeputeerde Inge Moors (CD&V) gaf vandaag de aftrap in Tongeren bij Pieter en Ilka van boerderij ’t Kasseitje.

“Lokaal kopen was nooit eerder zo geliefd als de voorbije maanden, ook wat voedingsproducten betreft”, steekt gedeputeerde voor Landbouw Inge Moors (CD&V) van wal. “De nabijheid van en het vertrouwen in de producent zijn belangrijker dan ooit. Voor het derde jaar op rij stond in mei de ‘Week van de Korte Keten’ op de agenda, een week met allerhande activiteiten op en rond de landbouwbedrijven, winkels en zelfs restaurants. Echter, vanwege coronamaatregelen werd besloten om de Week van de Korte Keten in mei niet te laten plaatsvinden, maar wel de hele zomer in teken te stellen van de korte keten, om zo de drukte te verdelen in het voordeel van de bezoeker én de lokale land- en tuinbouwer.”

De eerste Limburgse activiteiten werden reeds geregistreerd op de website en bieden de consument een aanbod aan activiteiten om de land- en tuinbouwsector van naderbij te ontdekken. “Ik denk dan aan een rondleiding en proeverij op het wijndomein Gloire de Duras in Wilderen”, gaat Moors verder. “Bij imkerij ’t Fleurtje in Genk kan men terecht voor een belevingsvolle fietstocht van ongeveer 25 km langsheen enkele Limburgse trekpleisters, zoals ‘Fietsen door het Water’ en natuurgebied ‘De Maten’. Het Sint-Annahof in Lummen biedt dan weer een walkingdinner en picknickmanden aan. Of lekkere kersen uit de winkel van Pieter en Ilka van boerderij ’t Kasseitje in Tongeren. Keuze genoeg, zou ik zo zeggen.”