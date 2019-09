“Wie winkelt, willen we belonen”: 59 Shop & Go-plaatsen in Tongerse stadscentrum in aantocht Dirk Selis

24 september 2019

11u01 0 Tongeren Nieuwe parkeersensoren maken het mogelijk om vanaf midden oktober dertig minuten gratis –zonder ticket – te parkeren op 59 parkeerplaatsen in het centrum van Tongeren. “Wie winkelt in Tongeren, willen we belonen”, klinkt het in Tongeren

“Om het winkelen in onze stad nog comfortabeler te maken hebben we ervoor gekozen om 59 Shop & Go-plaatsen te voorzien in het stadscentrum: op Plein, Grote Markt, Maastrichterstraat en het laatste gedeelte van de Hemelingenstraat. U parkeert er gratis gedurende een half uurtje terwijl u uw boodschappen doet. Op de Shop & Go-parkeerplaatsen kan er geparkeerd worden van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur. Na 18 uur kunnen al deze plaatsen uiteraard ook door de bewoners gebruikt worden. Op de overige betalende parkeerplaatsen in het centrum kan men ook nog steeds gebruikmaken van het gratis halfuur. Hiervoor moet men wel een ticket nemen aan de parkeerautomaat en dat zichtbaar achter de voorruit plaatsen, of men kan ook een sms sturen of mobiel parkeren”, legt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V) uit.

Snelle boodschap

“Wanneer u uw auto op een Shop & Go-parkeerplaats parkeert, hoeft u geen ticket te nemen of een sms te sturen. De 59 Shop & Go-plaatsen zullen aangeduid worden met het parkeerbord ‘P max. 30 min’ en een zwarte sensor in het midden van elk parkeervak”, vertelt schepen van Mobiliteit Patrick Jans. “De controle gebeurt aan de hand van sensoren in het wegdek. Ze registreren de aanwezigheid van uw voertuig en versturen automatisch een signaal aan onze parkeerwachters wanneer het half uur verstreken is. Staat u er langer, dan loopt u het risico een retributie te moeten betalen van 25 euro. Doordat niemand langer dan een half uur mag parkeren op deze plaatsen, is er ook meer kans om een vrije parkeerplaats te vinden. En dat is dan weer interessant voor een snelle boodschap.”