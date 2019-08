‘Waterhelden’ Priscilla Smullenberghs en Robin Severi zorgen voor drinkbaar water in Ethiopië Dirk Selis

12 augustus 2019

13u38 0 Tongeren ‘Waterhelden’ Priscilla Smullenberghs en Robin Severi uit Tongeren zijn momenteel in Jimma in Ethiopië om de inwoners er van zuiver water te voorzien. De leerlingen van BSGO de Regent uit Gingelom zamelden het afgelopen schooljaar geld in voor ‘Let us Change Ethiopië’ een opvangtehuis voor straatkinderen.

Priscilla (kleuterjuf bij BSGO De Regent uit Gingelom) startte in juni 2017 haar eigen project: GO!voor water en kreeg nadien de steun van Scholengroep Zuid-Limburg. Zij reist samen met haar zus Jessie (leerkracht lager onderwijs) en Robin Severi (ingenieur en CEO van LifeFilta) drie weken per jaar naar verschillende Limburgse scholen om kinderen bewuster met water te leren omgaan. Het mooie aan dit project is dat de waterhelden, leerlingen trachten te sensibiliseren om ondernemend aan de slag te gaan. “Kinderen zijn erg begaan met de Noord-Zuid problematiek en steken graag de handen uit de mouwen. Actie nemen zoals ‘Let us Change Ethiopië’, soepverkoop, schilderijen veilen, walk for water en nog veel meer... zijn bedacht door betrokken en sociale kinderen en hun leerkrachten”, zegt Priscilla Smullenberghs

Zuiver water

“In het Jimma Medical Centre zorgen we voor zuiver water voor een 500-tal kindjes op de afdelingen pediatrie, neonatologie en oncologie in plaats van het besmette putwater. Wij kunnen dankzij sponsoring van Energetica Natura en de leerlingen van BSGO de Regent uit Gingelom een groot systeem schenken aan dit ziekenhuis. Robin Severi installeerde er zijn systeem van Aquanano waterfilters zonder enig probleem. Het systeem werd eerder al getest door de universiteit van Jimma. Artsen waren toen enorm verrast van de kwaliteit van het drinkwater en de capaciteit van het systeem. Hierdoor kunnen mensen zonder toedoen van elektriciteit zuiver water tappen”, besluit Smullenberghs.