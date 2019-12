‘Wat is het waard’ op Tongerse antiekmarkt Dirk Selis

02 december 2019

11u08 0 Tongeren Op zondag 8 december kunnen alle bezoekers van de antiekmarkt gratis hun objecten laten schatten door verschillende experts en zo ontdekken of het object iets waard is of niet. De schattingen vinden plaats in de Eburonenhal van 9 tot 13 uur. Inschrijven is niet nodig.

“Onze antiekmarkt is een van de grootste van Europa en werd in 1976 opgericht na het verdwijnen van de veemarkt. Vandaag is het de grootste van de Benelux, een van de grootste van Europa zelfs. De bezoekers appreciëren vooral de speciale sfeer en de meertaligheid. Elke bezoeker wordt in de mate van het mogelijke – bediend in haar of zijn eigen taal. Met meer dan 350 standhouders en veel deelnemende antiekzaken trekken we wekelijks vele bezoekers zowel uit binnen- als buitenland aan. De antiekmarkt heeft dan ook een grote economische impact, bezoekers pikken immers vaak ook een terrasje of restaurant mee of brengen een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum of het Teseum”, vertelt waarnemend burgemeester An Christiaens.

Rijker dan je denkt

“Iedereen kent wellicht de bekende tv-programma’s ‘Rijker dan je denkt’ en ‘Stukken van mensen’. Het zijn één van de meest bekeken programma’s van respectievelijk VTM en VIER. ‘Wat is het waard’ werkt net hetzelfde als deze programma’s”, legt schepen van Economie Marc Hoogmartens uit. “Elke bezoeker kan zijn of haar voorwerpen laten taxeren en uitleg krijgen over een object van één van de zes experts. Elke expert heeft zijn of haar specialisatie: gaande van expertise in zilver, keramiek en porselein naar expertise in Chinese antiek en antieke schilderijen. In Crisistijd hoopt de Vlaming kennelijk dat een lang verwaarloosd erfstuk op zolder, in het rommelhok of in de kelder een onvermoed appeltje voor de dorst blijkt.

Plunder uw zolder

Zo neemt Ludo Heymans de expertise voor zilver, keramiek en porselein voor zijn rekening. Karin Quinten verdiept zich in de schilderijen, Nico Loos tekent voor de expertise van oude wapens terwijl Vincent Bovens de objecten uit de oudheid nader onder zijn loep neemt. Ludo Wevers hoopt dan weer dat bezoekers na zijn expertise van instrumenten, zingend naar buiten gaan. Frans Boulanger tenslotte houdt Chinese antiek en antieke schilderijen tegen het licht. Plunder dus uw kartonnen dozen op zolder voor een uitstapje naar de Eburonenhal op zondag 8 december en laat een van onze experten een blik werpen op uw buit.”