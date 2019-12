‘Wat is het waard’? Laat eens je erfstukken schatten op de Tongerse antiekmarkt EWH

07 december 2019

14u19 0 Tongeren Bezoekers van de antiekmarkt in Tongeren kunnen op 8 december niet enkel curiosa kopen, maar ook hun eigen antiek gratis laten schatten. Op de markt zullen talloze experten aanwezig zijn die je oude Chinese theepot of zilveren kandelaar perfect naar waarde kunnen schatten.

Met de actie ‘Wat is het waard' wil de Tongerse antiekmarkt dit jaar bezoekers te kans geven hun eigen spullen te laten schatten. Marc Hoogmartens, schepen van economie: “Iedereen kent wellicht de bekende tv-programma’s ‘Rijker dan je denkt’ en ‘Stukken van mensen’. Het zijn één van de meest bekeken programma’s van respectievelijk VTM en VIER. ‘Wat is het waard’ werkt net hetzelfde als deze programma’s. Elke bezoeker kan zijn of haar voorwerpen laten taxeren en uitleg krijgen over een object van een van de zes experts. Elke expert heeft zijn of haar specialisatie: gaande van expertise in zilver, keramiek en porselein naar expertise in Chinese antiek en antieke schilderijen.”

Tegenwoordig is de Tongerse antiekmarkt de grootste van de Benelux, een van de grootste van Europa zelfs. “Al meer dan 40 jaar is Tongeren op zondagmorgen een levendige en bruisende stad. Onze antiekmarkt is een van de grootste van Europa", zegt aldus burgemeester wnd. en schepen van toerisme An Christiaens. “Met meer dan 350 standhouders en veel deelnemende antiekzaken trekken we wekelijks vele bezoekers zowel uit binnen- als buitenland aan. De antiekmarkt heeft dan ook een grote economische impact, bezoekers pikken immers vaak ook een terrasje of restaurant mee of brengen een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum of het Teseum,”

Iedereen die nog schatten op zolder heeft liggen, is welkom op de antiekmarkt in de Eburonenhal van 9 tot 13 uur. Inschrijven is niet nodig.