“U lijkt me iemand waar mensen bang voor hebben”: dertiger riskeert celstraf voor agressie VCT

23 september 2019

15u00 0 Tongeren D. (38) uit Tongeren riskeert een celstraf van zes maanden omdat hij zijn ex hardhandig aanpakte. Hij werd in 2009 ook al veroordeeld voor partnergeweld en in 2014 voor poging doodslag. “U lijkt me iemand waar mensen bang voor hebben om iets over te zeggen”, beschreef de strafrechter zijn dossier.

Vijf jaar geleden eindigde de relatie tussen D. en zijn ex, die samen twee kinderen kregen. De man werd al in 2009 veroordeeld voor slagen aan zijn partner maar zij had pas in 2011 de moed om hem te verlaten. Toch bleef ze, jaren later, nog steeds niet gespaard van geweld. Op 6 september 2017 wachtte D. haar na haar werk op in de inkomhal van haar appartement. Hij was kwaad omdat ze niet had geantwoord op zijn sms’en.

“Hij duwde haar in de struiken en dreigde ermee haar kapot te maken”, schetste de aanklager die 6 maanden cel vorderde. “Daarna greep hij haar bij de keel en duwde haar op de grond. Zijn broer is moeten tussenkomen om haar te helpen.” Een buurvrouw durfde geen verklaringen afleggen uit vrees voor D. De advocaat van het slachtoffer vorderde 3.000 euro schadevergoeding.

“Alcohol maakt een mens agressief”, gaf D. zelf toe. “Ik heb zelf de stap gezet om mij te laten begeleiden en neem nu medicatie.”

Vonnis op 21 oktober.