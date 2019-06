“Toni Danti werd afgeslacht, gekeeld en bloedde leeg: 52 messteken, dat is iemand verwoesten” Advocaten van nabestaanden slachtoffer overtuigd van schuld van beschuldigde

18 juni 2019

13u11 0 Tongeren Voor beschuldigde Roberto S. (38) zijn de volgende uren een alles-of-niets gebeuren. Zelf ontkent hij dat hij zijn dealer Toni Dante (°1951) op 28 maart 2012 met 52 messteken om het leven bracht in Genk. “Vergis u niet, voor u zit de juiste man,” pleitten de advocaten van de nabestaanden van de slachtoffer.” Tal van bewijzen haalden ze aan om de jury te overtuigen dat Roberto, die nacht paranoia van de cocaïne, het slachtoffer afmaakte. “Hij heeft Toni geslacht en gekeeld. Als u hem vrijspreekt, geeft u Toni een 53ste messteek, recht in zijn hart.”

“Over de doden niets dan goed, zo wordt gezegd,” startte Gino Houbrechts, de advocaat van de minnares van het slachtoffer en haar dochter. “Maar de dood maakt een mens niet altijd beter.” Dante en Roberto hadden wel wat gemeen. Een crimineel verleden, verslaafd aan cocaïne en beiden slachtoffer van grote drama’s. Dante verloor zijn 9-jarige zoon, Roberto zijn moeder en zus. “Maar er is een groot verschil. Roberto heeft Toni gedood. Hij speelde beul en executeerde hem: 52 messteken, dat is niet kietelen, dat is iemand pijn willen doen en verwoesten

Paranoia van de coke

Dertien bewijzen van schuld op, lijstte Houbrechts op: bezwarende getuigenverklaringen, een bloedspoor op de trapleuning, vingerafdrukken en DNA. “Huidcellen van hem op de rechter broekspijp van het slachtoffer. Van een hard en ruw contact van meer dan tien seconden, getuigde de deskundige hier. Dat is niet omdat Roberto Toni Dante een pedicure is gaan geven, maar omdat hij hem die nacht heeft vermoord.” En ook zijn alibi klopte niet. “Dat hij thuis porno was aan het kijken op het ogenblik van de feiten? Zijn computer is onderzocht, geen enkele activiteit tijdens die nachtelijk uren.”

Teveel coke en de vriendelijk pizzabakker verandert in 70 kilo leugens en 160 centimeter deugnieterij Advocaat Gino Houbrechts

Roberto voerde een overkill uit, paranoia van de coke die hij gesnoven had, toen hij een laatste dosis bij Dante ging halen. “En dan verandert die vriendelijke pizzabakker in 70 kilo leugens en 160 centimeter deugnieterij. Want dat hij dan agressief wordt blijkt duidelijk uit zijn eerdere veroordeling voor foltering en slagen met een blijvende ongeschiktheid, waarbij het slachtoffer opgesloten werd in een hondenkooi.” Houbrechts vroeg de jury om ‘Ciccio’ geen vrijgeleide te geven om opnieuw toe te slaan. “U heeft de sleutel in handen in welk Limburg we verder leven, met hem op straat of niet.”

Een afrekening van de Italiaanse maffia? Een verhaal dat op café verteld werd en een eigen leven is gaan leiden Advocaat Rik Vanreusel

Geen maffia-afrekening

Zijn confrater Rik Vanreusel, advocaat van de echtgenote en dochter van Toni Danti veegde ook de door de beschuldigde aangehaalde dwaalpiste van een afrekening van de Italiaanse maffia van tafel. “De buurman is net na de feiten in het appartement geweest en is dan alles gaan vertellen op café, waarna het hele verhaal een eigen verhaal is gaan leiden. De ogen van het slachtoffer waren intact, zijn tong was niet uitgesneden. Passief verweer was het enige wat Toni Danti, die net een slaappil had genomen nog restte. Weerloos met armen en benen opgetrokken en Roberto maar steken, 1 liter bloedverlies op 17 seconden tijd. Hij heeft hem afgemaakt als een beest. Verklaar hem schuldig aan doodslag op Toni Danti zodat de nabestaanden na zeven jaar eindelijk gerechtigheid krijgen en aan zijn graf kunnen gaan zeggen dat ze doorgezet hebben voor hem met al zijn facetten, goed en kwaad.

Namiddag komen de aanklager en de verdediging aan het woord.