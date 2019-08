"Toen botsauto's wegbleven, moést er iets gebeuren" LAUWSE DORPSRAAD KREEG KERMIS NA SPOEDBERAAD WEER OP DE RAILS LXB

07 augustus 2019

12u00 0 Tongeren De kermissen in de Limburgse dorpen staan onder druk. Op vele plaatsen zijn ze verdwenen en waar ze wel nog bestaan, zijn ze gekrompen tot enkele kraampjes. Maar tegelijk hoeft het zo niet te zijn. Kijk maar naar Lauw (Tongeren), waar de dorpsraad aan de alarmbel trok toen de botsauto's plots wegbleven.

De botsauto's, toch een trekpleister voor tieners. Als die wegblijven en het centrum geen café meer heeft, dan verliest de kermis veel van z'n aantrekkingskracht. "We vreesden een teloorgang en dat wilden we koste wat kost voorkomen", zegt Patrick Jans, voorzitter van de Dorpsraad.

Een spoedberaad later lagen er enkele ingrepen op tafel die de kermis in Lauw inmiddels weer op de rails gezet hebben. Samen met die in Nieuw Tongeren mag hij gerust tot de beste wijkkermissen van de stad gerekend worden. Zowel op de kleine als de grote kermis (de ene was in juni/juli, de andere van 28 september tot 2 oktober) in Lauw staan nu acht kramen.

't Smiske

"Vroeger stonden de kramen op drie verschillende locaties, goed honderd meter uit elkaar", herinnert Patrick zich. "We hebben ze weer grotendeels samengebracht. Op de brug over de Jeker staat een carrousel, en op het plein in de buurt staat de rest. Daar vind je ook 't Smiske, dat niet langer een café is, maar wel een restaurant. Tijdens de kermis wordt het evenwel weer tijdelijk een café met een terras en een kleine menukaart. En dat loont! Er is weer meer beleving op de kermis én in het dorp. Sinds de herinrichting en de heropening van het café blijven de foorkramers komen."

Foodtruckfestival

Drie jaar geleden kwam de Dorpsraad met een nieuw initiatief: een foodtruckfestival. "Hiermee spelen we in op een trend die elders ook veel bezoekers lokt", aldus Patrick.

"Aanvankelijk kozen we voor een zaterdag, maar we hebben van veel gezinnen begrepen dat ze dit niet ideaal vonden. Velen zijn dan immers bezig met de voorbereiding van hun kermismenu. Daarom organiseren we het foodtruckfestival nu op vrijdag. We lokten meteen vijfhonderd bezoekers en de foorkramers deden hun deuren spontaan open, ook al stonden de foodtrucks tweehonderd meter verderop. Maar het werkte: ze kregen heel wat volk aan hun kramen."

Hoger en sneller

Om ook de verdere toekomst van de kermis veilig te stellen, kan het volgens Patrick geen kwaad om na te denken over verdere vernieuwing.

"De kermis op zich moet eigenlijk opnieuw uitgevonden worden", oppert hij.

"Momenteel hebben we nog een nostalgische kermis. Een aantal kramen houdt het geheel overeind, maar er zijn er ook bij die eerder passé zijn. Die boeien de kinderen niet meer. Logisch ook, want zij vinden vandaag genoeg moderne verstrooiing op hun computers en smartphones. Ze gaan naar pretparken, waar ze de hele dag draaien en vliegen op spectaculaire attracties. Hoger en sneller, daar houdt de jeugd van. We moeten daar dus in durven meegaan - niet brutaal, maar geleidelijk aan. Waarom de nostalgische kramen niet combineren met iets nieuws dat binnen de interessesfeer van de jeugd ligt? Dat vraagt natuurlijk overleg met de foorkramers en de verenigingen in het dorp. Maar we moeten zeker ballonnetjes oplaten!"