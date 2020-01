‘Mijn Leestipper’ geeft bibliotheekbezoekers gepersonaliseerd leesadvies Dirk Selis

20 januari 2020

11u19 0 Tongeren Leners van bibliotheek Tongeren die op zoek zijn naar een goed boek, kunnen vanaf vandaag bij Mijn Leestipper terecht. Via deze applicatie geeft de bib leestips op maat.

“Het is ongetwijfeld de meest gestelde vraag in de bib: Welk goed boek raden jullie mij aan”, vertelt schepen van cultuur An Christiaens (CD&V). “‘Mijn leestipper’ helpt volwassenen zoeken naar een goed fictieboek. Op deze manier wil de bib je nog beter adviseren en inspireren. Je krijgt gepersonaliseerde leestips van Nederlandstalige fictieboeken. We selecteren de boeken op basis van je leesvoorkeuren, leenhistoriek en de collectie boeken in onze bib.”

Algoritme

Mijn Leestipper onderscheidt zich van andere boekentippers door de manier waarop de selectie van de tips gebeurt. Het netwerk van aangesloten bibliotheken brengt interessante thema’s en boekenlijsten aan, met titels die men in de kijker wil zetten. Zo komen aanwinsten, maar even goed ouder werk (terug) in de aandacht. Het algoritme pikt de tips uit die het best aansluiten bij het leesprofiel van de gebruiker. Bij de leestips staat vermeld waarom bepaalde titels aanbevolen worden voor jou: ‘Omdat je Tommy Wieringa hebt gelezen’ of ‘Voor jou geselecteerd in het maandthema Wereldoorlog II’.

Inloggen kan eenvoudig met het ‘Mijn Bibliotheek-profiel’ op mijnleestipper.bibliotheek.be. Wie wil, wordt bovendien maandelijks via e-mail op de hoogte gebracht van nieuwe leestips. Zo weet je altijd wat gelezen!