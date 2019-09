‘Kukelekukuuu… goedemorgen Lauw!’: Kleuters basisschool Lauw lanceren nieuwe hype Dirk Selis

18 september 2019

13u57 0 Tongeren Een goedendag zeggen kost geen geld. De kleuters, leerlingen en juffen van basisschool Jeugdland Lauw doen het iedere dag op een ludieke manier. Elke dag wordt er iemand in de kijker gezet op de Facebook-pagina van de school. De kleuter of leerling (of juf) van de dag mag dan een eigen ten berde brengen van de slagzin ‘Kukelekukuuu… goedemorgen Lauw!’.

Het was de oudervereniging van basisschool Jeugdland Lauw die met het idee op de proppen kwam. “Vroeger kende in een dorp iedereen iedereen. Tegenwoordig mag je al blij zijn als dorpsgenoten elkaar een blik gunnen”, steekt Bart Uyttersprot van de oudervereniging van wal. “Dit gegeven in het achterhoofd houdend en de opportuniteit basisschool Jeugdland Lauw meer naambekendheid te bezorgen - met 18 kleuters en 41 leerlingen is basisschool Jeugdland Lauw één van de kleinere scholen in Limburg - heeft de oudervereniging ertoe aangezet actie te ondernemen. Het project kreeg de toepasselijke naam KUKELEKUKUUU mee.”

Nieuwe hype

“Vorige week maandag zijn we met het project gestart”, vertelt Uyttersprot. “De filmpjes werden in tussentijd reeds duizenden keren bekeken. Om het project compleet te maken hebben we er ook een uitdaging aan gekoppeld. Telkens wanneer er een vooropgesteld aantal likes wordt bereikt, zorgen de oudervereniging en het lerarenteam voor een heuse verrassing. We lanceren naar de andere Limburgse scholen een warme oproep om dezelfde goedemorgen- boodschap de wijde wereld in te sturen en zo aan de basis te liggen van een nieuwe hype.