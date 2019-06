“Ik ben biseksueel en gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang. Et alors...” Dirk Selis

05 juni 2019

19u42 30 Tongeren “Wij hebben op zich niets tegen holebi’s. De vraag is alleen of zij moeten kunnen trouwen en kinderen adopteren. Dat vind ik een brug te ver.” Dat citaat liet Dominiek Sneppe, verkozen in het federaal parlement voor Vlaams Belang, noteren in de Krant van West-Vlaanderen. “Die vrouw spoort niet”, klinkt het bij Isabelle Vanherle, gemeenteraadslid voor VB in Tongeren en zelf biseksueel.

“Ik heb twee jaar een relatie gehad met een vrouw, maar die is nu afgelopen. Sinds een week heb ik een nieuwe relatie met een man. Ik ben dus wat je noemt biseksueel. Wat die Dominiek Sneppe vertelt, is klinkklare onzin: mijn partij heeft geen enkele moeite met homo’s en lesbiennes. Ook niet met transgenders, overigens. En als een homoseksueel koppel een kind wil adopteren, moet dat zeker kunnen. Tom Van Grieken heeft haar (Dominiek Sneppe, red.) trouwens stevig de mantel uitgeveegd en haar een spreekverbod opgelegd”, verklaart Isabelle.

Sneppe haalde meer dan 10.000 voorkeursstemmen bij de verkiezingen negen dagen geleden, en stuwde de partij in haar thuisbasis Zedelgem tot een gelijk niveau met de grootste partij in de gemeente: CD&V. Vraag is of ze nu haar verontschuldigingen moet aanbieden. “Maar dat is niet aan de orde”, zegt voorzitter van Vlaams Belang Tom Van Grieken. “Het gaat om een persoonlijke mening van een onervaren verkozene. Het partijstandpunt is dat holebirechten verworven rechten zijn. Vlaams Belang wil het homohuwelijk én adoptie door homoseksuelen dus niet terugdraaien. En voor de rest is voor Dominiek nu een periode van radiostilte aangebroken.”