‘Het Mateke’ komt naar de markt in Tongeren Dirk Selis

02 maart 2020

11u03 0 Tongeren sp.a-voorzitter Conner Rousseau zegt dat hij de stilstand in dit land beu is. Die boodschap verkondigt hij op markten in heel Vlaanderen, zo ook op de markt van Tongeren aanstaande donderdag

“Ben jij de stilstand in dit land beu? Wij ook. Wij willen vooruit.” Dat staat op de flyer waarmee de voorzitter naar tal van Vlaamse markten trekt. “We willen een sociale ommekeer”, zegt Rousseau. “Een sociale ommekeer voor de burgers van dit land en waar kan je die burgers beter ontmoeten dan op een marktplaats?” In Tongeren wordt de voorzitter vergezeld door heel wat lokale kopstukken en enkele Limburgse parlementairen. Ze verkondigen de gezamenlijke boodschap: “Genoeg is genoeg.” De sp.a wil naar eigen zeggen vooruit met dit land en geeft aan dat de burgers ook zo denken. Donderdag verzamelt Conner Rousseau samen met de sp.a-afdeling Tongeren aan Café Gerechtshof van gemeenteraadslid Eddy Mannet om 10u.