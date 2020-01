“Het is daar de hel op aarde”: Limburgers in Australië getuigen over bosbranden

Tongeren

‘How can we dance when our earth is turning?

How do we sleep while our beds are burning?’ Dat

zong de Australische rockband Midnight Oil in de jaren negentig. Vandaag lijkt het in Australië zover te zijn. Nooit eerder waren de bosbranden daar zo hevig. 26 mensen lieten ondertussen het leven, terwijl de ecologische schade enorm is. Vijf miljoen hectare natuur, een gebied dat anderhalve keer zo groot is als België, ligt in de as. Ook een miljard dieren zijn al omgekomen. Veel mensen zijn op de vlucht of verloren hun huis.