‘Green screen fotoshoot’ voor het goede doel Dirk Selis

22 december 2019

15u05 0 Tongeren Tijdens het kerstweekend van Tongeren organiseerde Meerskat - in samenwerking met Unizo Tongeren, VHTC en de Middenstandsraad - een green screen foto-animatie in kerststijl voor het goede doel. De opbrengst gaat integraal naar de Dreamcatchers for GOLDen Warriors.

In het pand van de voormalige speelgoedwinkel in de Tongerse Maastrichterstraat kon iedereen de hoofdrol spelen in zijn of haar eigen kerstfoto. Er kon uit negen achtergronden worden gekozen. “Zo kon je onder meer uit een kerstsok springen, poseren in een sneeuwbol of meerijden met de sneeuwman”, vertelt initiatiefnemer Michael Meers die samen met zijn vriendin Patricia Segers de ‘green screen photo animation’ Meerskat uitbaat.

Instant uitgeprint

‘Voor elke foto werd een bijdrage van 5 euro gevraagd. Hiervoor kregen de mensen een leuke kerstfoto”, zegt Patricia Segers. “Deze werd meteen uitgeprint en in een kerstmapje gestoken. Daarnaast konden ze deze ook via de tablet doorsturen. De opbrengst gaat integraal naar Dreamcatchers for GOLDen Warriors, een organisatie van de Tongerse Kaat Swartebroeckx. Zij maakt dromenvangers voor kinderen met kanker en wil hen zo even een moment van warmte en plezier geven.”