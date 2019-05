"Enkel een blauw businessplan kan het klimaat redden" Dirk Selis en Frederik Deswaef

22 mei 2019

08u22 0 Tongeren Patrick Dewael heeft zich op ons interview tot in de puntjes voorbereid. Het siert hem dat hij met zijn palmares het zekere voor het onzekere neemt. Onzekerheid zeggen sommigen. Dewael verwijst tijdens het interview naar Winston Churchill: "De beste improvisaties zijn de best voorbereide."

De media strooien rond met rapporten van parlementsleden. U kreeg positieve commentaren. Streelt dat uw ijdelheid?

"Wel, ik lees het in ieder geval graag. Weet u, ik heb mezelf moeten heruitvinden. Ik zag veel collega's die na het ministerschap doelloos in het parlement ronddoolden. Ik heb geprobeerd een goed volksvertegenwoordiger te zijn, ook na een ministerschap door mijn politiek gewicht te valoriseren. Een harde tussenkomst in het plenair debat, diplomatisch en streng als voorzitter van de parlementaire commissie 'Terroristische Aanslagen'. Daarbij heb ik als fractieleider van de meerderheid, de regering niet slaafs willen volgen. Maar steeds kritisch proberen duidelijk te maken wat onze fractie van de zaken vond."

Strookt die publieke zelfverzekerdheid met uw reputatie binnenskamers? Al wat oudere partijgenoten kennen u als "een onzeker politicus".

"Dat wil ik zo toch niet gezegd hebben. Maar ik zou toch graag wel stellen dat er niets mis is met mensen die zich af en toe in vraag stellen, die zich al eens een spiegel voorhouden. Ik hou ervan om mijn collega's en medewerkers met vragen te bestoken. Omdat ik wil weten wat zij over de politieke thema's denken. Ik leer uit de mening van anderen en construeer dan mijn eigen gedacht. Wie dus de indruk heeft dat ik tijdens mijn tussenkomsten improviseer, heeft maar deels gelijk. 'De beste improvisaties zijn de best voorbereide improvisaties' zei Winston Churchill en ik denk dat hij gelijk had."

Als u Ludwig Vandenhove (sp.a) hoort roepen 'Alle N-VA'ers zijn zwarten', wat denkt u daar dan van?

"Dat zou ik nooit zeggen. Maar het woord 'zwarten' roept wel iets op bij mij en mijn familie. Mijn grootvader Arthur Vanderpoorten stierf tijdens WOII in het Duitse kamp Bergen-Belsen acht dagen voordat het kamp door de Britten op 15 april 1945 werd bevrijd. Men zegt altijd na een oorlog, 'Dat nooit meer', maar de geschiedenis leert ons dat die boodschap met de tijd vervaagt. Daarom is het belangrijk dat we daar aan helpen herinneren en met onze kinderen over praten. We moeten de getuigenissen van de slachtoffers van het extreemnationalisme in stand houden. Als voormalig minister-president heb ik het Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten in Mechelen kunnen realiseren. Ik heb het bezocht met mijn kinderen en zal het nu ook met mijn kleinkinderen gaan bezoeken. Opdat ze zouden leren waartoe fascisme en extremisme kunnen leiden. "

Uw partij houdt dus aan het cordon sanitair?

"Het Vlaams Belang gaat niet uit van de gelijkheid van mensen. Met een partij die zo'n uitgangspunt hanteert, ga je eenvoudigweg niet in zee. Vroeger niet, nu niet en in de toekomst niet. Met de N-VA ligt dit anders, al stoor ik mij aan de uitspraken van sommigen in die partij, als het gaat om het vreemdelingenthema."

Iets anders, de sp.a hanteert een cumulverbod. Ze willen jonge politici meer kansen geven. Wat vindt u daar als parlementslid en burgemeester van?

"Wel ik doe niet anders dan die twee mandaten en vind het een verrijking voor de politiek. Hoe kan je een terdege debat houden in het parlement over verkeersveiligheid als je nooit met je neus op de feiten bent gedrukt door een zwaar verkeersongeval in jouw eigen gemeente. De Wetstraat heeft de Dorpsstraat nodig. Dit gezegd zijnde ben ik er ook niet van overtuigd dat iedereen binnen de sp.a staat te springen om dit cumulverbod. Het zal nog moet blijken of het zo'n goede zet is."

Anuna Dewever en haar spijbelaars hebben het klimaatthema weer op de politieke agenda geplaatst. Wat gaat Open Vld doen aan de opwarming?

"De opwarming van de aarde is een realiteit. Zij moet op globale schaal worden aangepakt en wij geven dan ook mee uiting aan de internationale en Europese klimaatakkoorden. Wij gaan als partij volop voor een blauwe planeet, met minder energieverbruik, zonder fossiele energiebronnen en meer hernieuwbare energie. Ons klimaatbeleid gaat voor vooruitstrevende oplossingen die hand in hand gaan met nieuwe kansen en economische groei. Maar het zal alleen maar lukken als we op alle niveaus inspanningen gaan leveren en samenwerken. Alleen, wij willen geen groene dromen najagen, maar het klimaat redden met een blauw businessplan."

Iedereen wil wel iets aan het klimaat doen, tot de maatregelen plots concreet worden. Ik denk maar aan het rekeningrijden. Ook u trok daar fel tegen van leer.

"Als de NMBS in het bijzonder en het openbaar vervoer in het algemeen geen deftig aanbod kunnen bieden in deze provincie, dan gaan we in Limburg de grootmoeder die haar kleinkinderen bij de Scouts afzet toch niet gaan straffen? In filegevoelige gebieden zoals Antwerpen en Brussel tijdens de spits, dat men daar het gebruik en niet het bezit van de auto gaat taxeren, tot daar nog aan toe. Maar in Limburg, dat zie ik niet zitten. Laat ons eerst werk maken van een performant aanbod van ons openbaar vervoer. En ja, dat is een collectief politiek falen in onze provincie geweest. Daarvoor wil ik nu eens dat we opnieuw die politieke Limburgse samenhorigheid over de partijgrenzen heen voor de dag leggen. Zoals we in het verleden een collectieve vuist maakten bij de sluitingen van Ford en de mijnen. Je moet de lat wel niet zo hoog gaan leggen, dat je er enkel nog maar onderdoor kunt lopen. Groen durft zich aan dit laatste wel eens te bezondigen."

Lukt dat wel, die collectieve Limburg vuist? In het Spartacus-dossier zit de N-VA alvast niet op één lijn met andere Limburgse partijen.

"Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden", dat is zowat de houding van de N-VA in Limburg. Ik zie dat de N-VA die eerder met forse uitspraken vanuit de oppositie afstand nam van LRM, de provincieraad en NUMHA, die posities, nu ze meebesturen, toch maar mooi innemen. Dus neen, ik laat mij niet vangen aan de N-VA. Ondertussen staat CD&V in een aantal economische dossiers op de rem. Kris Peeters, vroeger nog de rots in de branding voor de middenstander en ondernemer, is nu de vertolker van de vakbonden. Hier stel ik mij toch ernstige vragen bij. Maar om terug te komen naar Limburg en de provincieraad: we moeten deze afgeslankte deputatie een kans geven en na zes jaar evalueren."

Meer en meer stemmen gaan op richting de fusies. Zeker in Limburg. Voka stelt voor om verplichte fusies door te voeren tot minimum 10.000 inwoners.

"Ik ben geen voorstander van een verplichting. Voka ziet dat misschien door een economische bril, maar de identiteit van een gemeente mag je niet onderschatten. Dat wil niet zeggen dat we moeten blijven stilzitten. Als ik de veiligheidsdossiers erbij neem, dan vind ik dat we naar een kleiner aantal politiezones moeten gaan, zoals we met de brandweerzones gedaan hebben. Sommige kleine gemeenten missen de bestuurskracht om aan die ingewikkelde regelgeving te voldoen. Daarom moeten we zoveel mogelijk gaan samenwerken. Voor Haspengouw kunnen Sint-Truiden en Tongeren er de kleinere gemeenten meepakken. Alleen in het verhaal van gouverneur Reynders, om van Limburg één stad te maken, geloof ik niet. Interessant theoretisch verhaal, maar niet meer dan dat.