Tomas Daumantas (E.Termien): “Met veel discipline en hard werken wil Termien minstens in de top vijf meedraaien” Lucien Claessens

18 september 2020

00u00 0 Dit weekend wordt de start van de voetbalcompetitie in de derde afdeling B op gang gefloten. Deze reeks telt met KVK Beringen, Koersel, Termien, Pelt en Koersel vijf Limburgse teams. Eendracht Termien trekt op de eerste speeldag naar FC Heikant-Berlaar. “Een moeilijke, maar haalbare opdracht”, zegt trainer Tomas Daumantas. “Onze ambitie? Het zou schitterend zijn wanneer we in de top drie kunnen meestrijden.”

Tomas Daumantas is een uitzondering in het trainerswereldje. Hij begint immers aan zijn zesde opeenvolgende seizoen bij Eendracht. Tomas is dan ook meer dan een lid van de Termienfamilie.

“Als alles goed draait, ga je niet snel van ploeg wisselen. Het klikt gewoon tussen mij en Eendracht Termien. We maken duidelijke afspraken, werken hard en hebben respect voor elkaar. Als de resultaten dan ook nog meevallen is dat toch gewoon fantastisch. Wat wil je nog meer?”

Jullie toonden zich bijzonder actief op de transfermarkt. Met Siegerd Degeling, Burak Kardes en Lionel Nshole haalden jullie een heel wat ervaring binnen?

“We kozen inderdaad voor ervaren spelers. Maar ook jongeren als Brian Baerts (Lommel) bijvoorbeeld zijn een meerwaarde. Vergeten we niet de blijvers. Spelers als Voorn, Hustinx, Jeunen, Opdekamp... hebben heel veel kwaliteiten. Kortom, we hebben onze basis versterkt en verder uitgebouwd. Ulenaers en Bloemen zijn dan weer vertrokken. Soms moet je keuzes maken.”

Een tegenvaller is dat Ihsan Sögütcü geschorst blijft. Hij zou voor de doelpunten moeten zorgen?

“De zaak Sögütcü is nog volledig uit beeld. Ishan blijft erbij dat hij onschuldig is en ging opnieuw in beroep. Hij traint met de groep mee en scoort er aan de slopende band. Hij heeft ervaring en een neus voor goals. Natuurlijk hebben we hem graag erbij.”

De corona heeft jullie voorbereiding danig in de war gestuurd?

“Ik denk dat de voorbereiding van heel wat ploegen niet ideaal verliep. Onze planning werd overhoop gehaald. Eerst kon de wedstrijd tegen KRC Genk niet doorgaan en nadien hebben we ons nieuw systeem niet kunnen uittesten tegen hoger geplaatste ploegen. Dat is jammer. Zeker in het begin maakten we achterin domme foutjes die zonder pardon werden afgestraft. Maar dat is ondertussen bijgestuurd.”

Verleden seizoen eindigden jullie op de zesde plaats. Hoe hoog wordt de lat nu gelegd?

“Een ploeg als Termien moet steeds de ambitie hebben om voor een plaats binnen de top vijf te gaan. Zowel de club als ikzelf willen hogerop. Ik heb een goed gevoel. We komen versterkt uit de transferperiode en de sfeer binnen de groep is prima. Stiekem droom ik van een top drie plaats. Met hard werken en veel discipline is dit haalbaar.”

Met Berlaar, Beringen, Racing Mechelen en St.Lenaarts is het openingsprogramma niet van de poes?

“Met de vele nieuwe ploegen is de sterkte van deze reeks moeilijk in te schatten. Ik denk dat vele teams aan elkaar gewaagd zijn. Belangrijk is dat we onze start niet missen, hoe moeilijk die ook is. Maar dat komt wel goed”, knipoogt de immer vriendelijke Tomas Daumantas.”