Tomas Daumantas (E.Termien): “Het heeft een tijdje geduurd, maar met Randy Grens hebben we er een ervaren en scorende spits bij” Lucien Claessens

08 oktober 2020

09u51 0 De ruime winst tegen Racing Mechelen heeft Eendracht Termien goed gedaan. De club is klaar voor een nieuwe stap en wil een zegereeks neerzetten. Dit is niet eenvoudig als je weet dat de tegenstander van zondag titelkandidaat St.-Lenaarts heet. “De overwinning tegen Mechelen vraagt om bevestiging”, klinkt trainer Tomas Daumantas klaar en duidelijk. Met Randy Grens heeft de Genkse club er ook een nieuwe spits bij.

De seizoenstart van Termien was niet echt een hoogvlieger. Opgelucht dat de club terug de draad heeft opgenomen, Tomas?

“Ik heb nooit getwijfeld. De groep zit goed in elkaar en telt heel wat kwaliteit”, blikt de Termientrainer nog even terug. “We gaven twee wedstrijden na de rust een voorsprong uit handen. Dat was telkens een grote teleurstelling. Het uitvoetballen was onverzorgd en opdrachten werden niet uitgevoerd. Dat kostte ons punten. De winst in Mechelen zet ons terug op de kaart.”

Jullie beschikken over een prima scoutincel. Het levert jullie geen windeieren op?

“Ik probeer zoveel mogelijk tegenstanders aan het werk te zien. Met Rudi Lieben heb ik een prima collega. Hij is een vijftal jaren bij de club en levert ook prima scoutingswerk. Hij zorgt voor correcte en gedetailleerde analyses. Zo schoven we zaterdag Ramon Voorn diep in de spits en speelde Pieter Jeunen centraal in het middenveld. Dit duo scoorde vijf van de zes treffers.”

Ook St.-Lenaarts hebben jullie onder de loep genomen?

“Het wordt inderdaad opletten met St.-Lenaarts. De laatste twee seizoenen behaalden ze telkens de nacompetitie. Het is een stevig uitgebalanceerd team met prima spitsen. Vooral Mourad Daoudi is groot en fysiek sterk. We zullen ons moeten bewapenen en extra meters lopen. Met zes op zes zitten ze in de winning mood. Ik verwacht een wedstrijd op hoog niveau. Mijn spelers zijn gewaarschuwd. We hebben goed getraind en willen bevestigen.”

Tegen Mechelen scoorden jullie zesmaal en toch haalden jullie deze week nog een nieuwe 30-jarige spits binnen?

“Die extra spits was op voorhand gepland. Door de schorsing van Ishan Sögütcü hadden we nood aan een spits. Het was even zoeken, maar met Randy Grens haalden we een prima vervanger in. Hij trainde reeds tweemaal mee en liet een prima indruk na. Hij moet wel nog wennen aan de looplijnen. Maar hij is trefzeker, dat is een feit.”

Randy Grens speelde vier jaar bij het Duitse SV Straelen waar hij aan de lopende band scoorde. Kende je hem?

“Ik ken Randy van zijn doortocht bij Patro Eisden, waar ik toen ook actief was. Hij was gretig, scherp en wist toen ook al de goal staan. Maar dat is ondertussen tien jaar geleden. Hij werd rijper en denkt met de ploeg mee. Ervaring heeft hij zat. Randy speelde onder meer vier jaar voor Straelen. Hij was er semi-prof. Dit seizoen maakte hij de overstap naar Minor in Nederlands Limburg, maar vond er niet echt zijn draai. Toen zijn wij op de kar gesprongen.”

Maakt Grens zondag tegen St.-Lenaarts zijn debuut voor Termien?

“Zou kunnen. Het is een buitenlandse transfer en daar gaat meestal een vijftal dagen over heen om hem speelgerechtigd te krijgen. Misschien gun ik hem nog even tijd om te wennen en wacht ik om hem meteen in het koude water te gooien. Maar dat hij capaciteiten heeft, daar twijfelt hier niemand aan. Het is een echte aanwinst, aldus Tomas Daumantas.