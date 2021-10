Tom (38) was eerste inwoner die klacht indiende tegen 3M en nu ook eerste die verhuist: “Ik wil mijn gezondheid niet op het spel zetten”

BOECHOUT Kunst, poëzie, muziek en vooral veel liefde op Reveil in Boechout

Met Allerheiligen duikt Reveil op in zowat één op de drie Vlaamse gemeenten om geliefden te herdenken met muzikanten, dichters en verhalenvertellers. Zo ook in Boechout, waar de initiatiefnemers de handen in elkaar sloegen met het gemeentebestuur, Beeldacademie Lier, Sint-Gabriël, de straatband van de Molenlei en vele kunstenaars en vrijwilligers.

17:45