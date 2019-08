Toeristische film Alfons Schryvers

07 augustus 2019

10u43 0

In de toekomst wil Stabroek de gemeente meer in de kijker plaatsen. Er komt alvast een toeristische film over Stabroek met daarin aandacht voor evenementen, het patrimonium en de natuur in en rond het dorp. Op dit moment werkt de gemeente ook aan het opfrissen van de Bunderdijkroute. Die fietstocht loopt langs historische gebouwen in de gemeente en zal ook een verlengstukje krijgen langs de haven. Op die manier kunnen fietsers zowel de polder als een gedeelte van de haven ontdekken. Op termijn is het ook de bedoeling een Smikkelroute uit te werken. Die loopt langsheen lokale economie en landbouwers zodat ook de korte keten hierin kan betrokken worden. Toerisme Stabroek wil ook het geocaching introduceren. Dat is een schattenzoektocht waar de digitale en de echte wereld elkaar ontmoeten. Tot slot worden de mogelijkheden onderzocht om het kasteel Ravenhof meer te gebruiken als uitvalsbasis voor het toerisme met bijhorend informatiepunt.