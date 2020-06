Zwembadjes in Aldi op amper minuut uitverkocht : “Vorige week naast jacuzzi gegrepen, nu toch nog zwembad voor zoon kunnen kopen” Kristien Bollen

17 juni 2020

10u01 0 Tienen Nog voor openingstijd was het aanschuiven aan de Aldi-winkels deze ochtend. De rij wachtenden schoven exact om 8.30 uur naar binnen. Reden ? Vandaag verkocht Aldi een opbouw zwembad van het gekende merk Intex voor 119 euro. Zwembadjes zijn zowat overal al enige tijd uitverkocht. Wie dus toch nog eentje op de kop wilde tikken moest er snel bij zijn. Op de Leuvenselaan in Tienen namen de eerste klanten bijna een uur voor openingstijd hun positie reeds in.



Toen de deuren openden liepen een deel van de wachtende klanten meteen naar één bepaald hoekje in de winkel, dat waar de wekelijkse promoties staan. Eén item vloog meteen in enkele karretjes, de zwembadjes. Hoewel, meer dan drie meter en half in diameter.... daar kan je al een plonsje in wagen. Welgeteld vijf klanten konden er eentje bemachtigen. Klanten die net na de opening toekwamen waren er dus aan voor de moeite. Eén van hen vroeg aan een medewerkster van de winkel die buiten stond of er nog zwembadjes waren. Helaas. Waarop die meteen in zijn wagen sprong om zijn geluk in een andere Aldi-winkel te beproeven.

Rudi Moyaerts uit Hoegaarden kon nog net het laatste zwembad bemachtigen. “Zo kunnen de kinderen in de tuin genieten en halen we het vakantiegevoel in huis”glimlacht de man uit Hoegaarden. “Voor zo een prijs kan je niet sukkelen hé. Wel spijtig dat er zo weinig geleverd zijn, amper vijf stuks. Veel mensen zouden zo eentje wel willen. Ik had nog geluk. Als ik een minuutje later was toegekomen had ik er geen meer gehad” zegt de man die als een van de eersten in de wachtrij stond.

Ook Kathleen Vandersteen (45) uit Tienen is bij de gelukkigen. De dame uit Tienen had al om 7.45 uur post gevat aan de winkel. “Vorige week was er een promotie van een jacuzzi voor 379 euro. Diezelfde jacuzzi stond op een webwinkel 999 euro geprijsd. Die actie was dus echt wel een koopje. Ook toen kwam ik ‘s ochtends al langs maar ze bleken al uitverkocht. Vandaag kwam ik dus extra vroeg. Al bleek ik niet de eerste te zijn, er stond al een klant voor me te wachten” lacht Kathleen. “Ach, mijn zoon van 14 zal blij zijn. Zo kan hij toch van het water genieten tijdens onze ‘staycation’ in de tuin. En misschien duiken mijn man en ik er ook wel eens in.” En gelukkig zijn er nog goede zielen in deze wereld. Want het zwembadje weegt toch wel ietsje meer dan Kathleen dacht. Ze kreeg al hulp van een man om in de winkel het zwembad in haar karretje te tillen. Diezelfde helpende hand schiet weer te hulp op de parking om de zware doos in de wagen te leggen. Thuis mogen waarschijnlijk manlief en zoon het ding uitpakken en opstellen.