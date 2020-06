Zwembad De Blyckaert open vanaf 1 juli Kristien Bollen

30 juni 2020

13u08 1 Tienen Vanaf woensdag 1 juli opent zwembad De Blyckaert opnieuw de deuren, al gebeurt dit wel onder strikte voorwaarden. Wie een duik in het water wil nemen, dient op voorhand te reserveren. De kleedhokjes mogen enkel gebruikt worden na de zwembeurt en zwemlessen zijn voorlopig niet toegelaten.

De nationale veiligheidsraad zette vorige week het licht op groen voor de heropening van de zwembaden. Rekening houdend met de geldende richtlijnen, opent ook zwembad De Blyckaert in Tienen vanaf woensdag 1 juli de deuren.

Baantjeszwemmen

In een eerste fase is enkel baantjeszwemmen mogelijk. Per baan worden er maximum vijf zwemmers toegelaten, voor het volledige 25-meterbad geldt een limiet van 40 personen. Daarom zal er op voorhand gereserveerd moeten worden. Dit is mogelijk vanaf maandagavond 29 juni ’20 om 18.00 uur via www.tienen.be/reserveren-zwembad.

Reservatie

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven een zwembeurt vast te leggen, kan er telkens maar een week op voorhand gereserveerd worden en kunnen er maximum 2 zwembeurten per week vastgelegd worden. Het zwemmen gebeurt in tijdsblokken van anderhalf uur. Voor het ochtend- en middagzwemmen wordt een blok van één uur gehanteerd. Zwemlessen worden nog niet toegelaten.

Extra maatregelen

Daarnaast gelden er nog een aantal andere beperkingen: de kleedkamers en -hokjes mogen enkel na de zwembeurt gebruikt worden; bezoekers dienen hun badkledij thuis aan te doen; overkledij wordt langs de kade/rand van het zwembad uitgedaan en opgeborgen in de eigen zwemzak; schoenen en kousen worden uitgedaan voor het betreden van de zwemhal; douchen voor de zwembeurt is verplicht. Toegang tot de douches gebeurt via de toegangsdeur voor andersvaliden; zwemmateriaal (plankjes, bandjes, ...) wordt niet uitgeleend; de redders fluiten 5 minuten voor het einde van de beurt af; via het leslokaal gaan de bezoekers na de zwembeurt naar de individuele kleedhokjes; de kleedkamers worden na elk gebruik gepoetst en ontsmet; na de zwembeurt kan er niet gedoucht worden en het gebruik van de haardrogers (ook eigen haardrogers) is verboden.

In de inkomhal van het zwembad mogen er maximum 6 personen tegelijk aanwezig zijn en wordt de looprichting aangeduid. De cafetaria is toegankelijk via de zijdeur van het terras.