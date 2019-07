Zwangere Guy trekt Suikerrock dag 2 op gang vanessa dekeyzer

22u29 0 Tienen Wanneer iedereen wilde toegeven aan de ‘regenmoeheid’ sprong Zwangere Guy het podium op. Haters of lovers, hij trok iedereen over de streep met zijn ongetemd enthousiasme. Hij kon heel de markt ‘Zwangere...Guy’ doen mee roepen.

Hij kwam in Bomber Jacket het podium op, hij verliet het in bloot bovenlijf. Zwangere Guy deed waar iedereen op stond te wachten: sfeer brengen. Na talloze regenbuien zat het publiek er wat door. Tijd dus om weer wat power te brengen. Met paraplu’s gewapend kwam steeds meer volk de markt op. En zo kwam dag 2 eindelijk op gang.

“Het publiek was wat later, maar dat was t verwachten met dat weer”, zegt organisator Walter Kestens. “Vanaf 21 uur werd het wat droger en verwacht wordt dat het morgen droog blijft.”

Het is nu aan Goose om de ‘vibe’ van Zwangere Guy verder te zetten. En dan komt het hoogtepunt van de avond: Dimitri Vegas @ Like Mike. Zal de Grote Markt vanavond dan toch vol lopen?