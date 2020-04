Zwaar getroffen woonzorgcentrum In De Gouden Jaren krijgt hulp van crisismanager Vanessa Dekeyzer

22 april 2020

14u21 5 Tienen Bij het private woonzorgcentrum In de Gouden Jaren in de Danebroekstraat zegt men alles in het werk te stellen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het rusthuis werd geconfronteerd met een exponentiële toename van besmettingen met COVID-19 bij zowel medewerkers als bij bewoners, waarna de stad Tienen de directie verplichtte een crisismanager aan te stellen.

Bij testen afgenomen In de Gouden Jaren bleek vorige week dat twee derden van de bewoners en personeelsleden besmet was met COVID-19. “Beschermingsmaatregelen en quarantainemaatregelen werden opgedreven om verdere uitbreiding te voorkomen”, zegt Carl Lodewyckx adviseur bij de Probis Group. “Hiervoor werd overleg gepleegd met verschillende instanties.”

Sinds afgelopen vrijdag is er ook een crisismanager toegewezen die bijstand verleent in de aanpak van de crisis. “Op dit ogenblik wordt prioritair werk gemaakt van de zorgorganisatie waarbij getracht wordt om een zo goed én veilig mogelijke zorg voor alle bewoners en medewerkers te realiseren”, klinkt het. “Bij de realisatie hiervan wordt zeer goed samengewerkt tussen de crisismanager, de vervangend CRA’s, het lokaal bestuur en alle medewerkers ter plaatse.”

Normalisering

“Alles wordt in het werk gesteld om het gemeenschappelijke leven terug op te starten en families te informeren”, zegt men nog. “Ondanks het hoge aantal positief geteste bewoners is de algemene toestand van de meeste bewoners behoorlijk tot goed. Jammer genoeg betreurden we enkele overlijdens. We bieden ons oprecht medeleven aan, aan de getroffen families. Ook zijn er nog enkele bewoners gehospitaliseerd. We hopen voor hen op een spoedig herstel.”

In het verdere traject belooft men in het woonzorgcentrum te zullen zorgen voor een zo spoedig mogelijke normalisering van het comfort en de leefomstandigheden voor de bewoner. Zo zal de ruimte om bewoners samen te laten eten en wat te ontspannen met behulp van defensie in gereedheid worden gebracht.