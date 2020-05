Zwaar getroffen woonzorgcentra in onze regio zijn aan de beterhand Vanessa Dekeyzer

14 mei 2020

18u46 28 Tienen De cohort-zorg in het woonzorgcentrum In De Gouden Jaren, dat zwaar getroffen werd door corona, is zopas opgeheven. Dat betekent dat alle medebewoners en medewerkers, op enkele residenten na, zich weer vrij door het woonzorgcentrum kunnen bewegen. En ook in de Alexianen Zorggroep is het rustig geworden op het COVID-niveau. In de psychiatrische kliniek zijn er geen positieve casussen.

Bij testen afgenomen In de Gouden Jaren bleek midden april dat twee derden van de bewoners en personeelsleden besmet was met COVID-19. Beschermingsmaatregelen en quarantainemaatregelen werden opgedreven om verdere uitbreiding te voorkomen en de stad Tienen liet een crisismanager aanstellen.

Vandaag zijn er nog slechts enkele bewoners met mogelijke symptomen. In overleg met de artsen werd dan ook beslist om de cohort-zorg op te heffen. “Alle bewoners zijn ondertussen terug op hun eigen kamer en de dagzaal is weer gebruiksklaar. Er wordt ook weer samen gegeten, uiteraard met respect voor de fysieke afstand en handhygiëne”, zegt Carl Lodewyckx adviseur bij de Probis Group. “Uiteraard blijven we erg waakzaam. Onze medewerkers kregen de opdracht om de regels inzake handhygiëne, dragen van een mondmasker en het bewaken van de fysieke afstand, strikt na te leven. We blijven ook bijzondere aandacht hebben voor mogelijke klachten bij bewoners die op COVID-19 kunnen wijzen en wanneer we die vaststellen, gaan we, in overleg met de artsen, de bewoner in kwestie onmiddellijk in druppel-contact-isolatie plaatsen om een nieuwe uitbraak van besmetting te voorkomen.”

Een beslissing omtrent de mogelijkheid tot bezoek in het woonzorgcentrum vanaf 18 mei zal einde deze week aan de families worden gecommuniceerd. In de psychiatrische kliniek van de Alexianen Zorggroep werd bezoek deze week opgestart. “Bezoekers moeten wel een afspraak maken en de nodige veiligheidsvoorschriften worden opgelegd”, zegt algemeen directeur August Rector. “Patiënten reageren opgelucht. De overheid zou ook plannen maken omtrent een uitgangsregeling, maar voorlopig kan dat dus nog niet. We nemen ook stilaan steeds meer patiënten weer op en daghospitalisatie gaat volgende week voorzichtig weer van start.”

Bezoekregeling

Ook in de drie woonzorgcentra van de Alexianen Zorggroep zijn er sinds een tiental dagen geen positieve casussen. “De afdelingen evolueren stilaan ‘back to normal’”, zegt directeur Rector. “Volgende week start een bezoekregeling in alle drie de huizen, ook dus in Huize Nazareth in Goetsenhoven.” Dit laatste woonzorgcentrum werd zwaar getroffen door corona met twintig overlijdens. “We blijven uiteraard waakzaam en blijven de nodige veiligheidsvoorschriften naleven. Een opnamestop blijft van kracht, maar uitzonderingen worden gemaakt voor specifieke noodsituaties.”

En ook in woonzorgcentrum Zevenbronnen in Landen is de situatie intussen coronavrij. Daar testten 39 van de 80 bewoners eerder op corona. “Vandaag is iedereen die ziek was door het coronavirus genezen, waardoor de cohorte opvang ook niet meer nodig is”, zegt Johan Crijns van het overkoepelende Anima Care. “Ons woonzorgcentrum Ravelijn in Zoutleeuw is gelukkig de hele periode gespaard gebleven van corona.”