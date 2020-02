Zuster Paula ontvangt Corsari-prijs Kristien Bollen

06 februari 2020

15u14 0

Zuster Paula ontving tijdens het Gala van de Tiense Troeven uit handen van de burgemeester Katrien Partyka de Corsari-prijs, een lifetime achievement award. Zuster Paula (79) mocht deze ontvangen voor haar jarenlange inzet. De zuster begon in 1959 al met lesgeven in de lagere school in Hoegaarden, maar al snel volgde ook Tienen. Maar zuster Paula zag toen al de noden in het onderwijs en begon al snel met een klas voor kinderen met leermoeilijkheden. Het lesgeven aan zulke kinderen deed ze tot aan haar pensioen in 1996. Paula, een zuster van de vereniging met het Heilig Hart, bleef echter actief. In de jaren ‘90 runde ze mee Bezorgd om Mensen (BOM) waar ze tot op vandaag samen met de vrijwilligers maar liefst drie maal per week 850 Tienenaars te eten geven. En zuster Paula denkt nog lang niet aan stoppen. “Zusters gaan nu eenmaal niet op pensioen” zegt ze zelf. “Zelfs het onderwijs zou ik nog wel willen blijven doen, maar dat kan niet”. De kranige dame is wel blij met de prijs, maar dringt zichzelf meteen naar de achtergrond. “Het doet wel plezier zoiets, maar eigenlijk zouden alle vrijwilligers in de bloemetjes gezet mogen worden. Zonder die hulp en vele handen zou het niet allemaal mogelijk zijn. Alleen kan je zo iets niet. Het zijn zij die de dikke pluim verdienen”.