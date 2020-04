Zorgwekkende toestand in woonzorgcentrum De Gouden Jaren, burgemeester Partyka grijpt in Vanessa Dekeyzer

16 april 2020

16u47 29 Tienen Bij testen afgenomen in het private woon- en zorgcentrum In de Gouden Jaren in de Danebroekstraat blijkt dat twee derden van de bewoners en personeelsleden besmet is met COVID-19. Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) grijpt in.

Vorige zaterdag werd in het woonzorgcentrum In De Gouden Jaren met de hulp van de technische diensten van het RZ Tienen en de stad Tienen een cohorte-afdeling opgebouwd. Nu vaardigt burgemeester Partyka ook nog eens een besluit uit waarin de directie verplicht wordt tegen morgen (vrijdag) via het Agentschap Zorg en Gezondheid een crisismanager aan te stellen. De directie dient deel te nemen aan het crisisoverleg.

Daarnaast heeft de stad Tienen ook de Vlaamse overheid in gebreke gesteld. De stad vraagt een duidelijk kader vanuit de Vlaamse overheid met organisatorische, praktische en administratieve richtlijnen voor het beheer van de coronacrisis in de woonzorgcentra en andere zorginstellingen.