Zorgraad, huisartsenkringen en gemeentes van de ELZOH slaan handen in elkaar voor contact tracing Kristien Bollen

22 juli 2020

18u40 0 Tienen De zorgraad, de huisartsenkringen en gemeentes van de ELZOH (eerstelijnszone Zuid Oost Hageland) willen de handen in elkaar slaan voor contact tracing. In afwachting van de contact tracing van Vlaanderen, wil ELZOH samen met de huisartsenkring en de gemeentebesturen een eigen contact tracing op poten zetten. Ze houden tevens het agentschap op de hoogte van hun systeem en hopen zo dat later de twee systemen in elkaar passen.

“Als ELZOH is het onze taak om bruggen te bouwen tussen eerstelijns hulpverlening, de huisartsen, de lokale besturen maar ook met de ziekenhuizen”, zegt voorzitter van de zorgraad Ine Tombeur. “Vanuit ELZOH willen we de coördinatie van de contact tracing en eventueel outbreakmanagement op ons nemen.”

Lokale mensen inschakelen

“Per gemeente willen we een link maken tussen de burgemeester en of noodplanambtenaar met een liaison. Deze laatste kan een huisarts zijn, of een huisarts op rust, maar dit kan ook een verpleegkundige of maatschappelijk assistent zijn. Belangrijk is ook dat de liaisons lokale mensen zijn die weten hoe de lokale gemeenschap leeft en dus ook gerichte vragen kan stellen”, aldus Ine. “In vijf van de negen gemeentes (Tienen, Boutersem, Hoegaarden, Linter, Landen, Glabbeek, Kortenaken, Geetbets en Zoutleeuw) hebben we al een huisarts als liaison gevonden.”

Werking

De huisarts doet op een deontologisch correcte manier melding van een besmette patiënt aan de liaison. “De liaison neemt , aangevuld door een team, contact met de patiënt om na te gaan met wie en waar hij of zij de laatste tijd contact heeft gehad. Dit willen we op een uniforme wijze registreren zodat we goede data hebben voor eventueel outbreakmanagement en ook zodat de burgemeesters lokale bestuurlijke maatregelen kunnen nemen.”

Intussen gaat men in de verschillende gemeenten aan de slag om een lokale liaison te vinden eventueel aangevuld met een team. In de loop van volgende week komen alle betrokken partijen opnieuw samen en hoopt men snel van start te kunnen gaan met de contact tracing.