Zorgraad ELZOH en huisartsenkring HAZOH vragen herverdeling van middelen voor Vlaamse contactopvolging Kristien Bollen

02 september 2020

16u50 0 Tienen Zuidoost Hageland zet volop in op lokale tracing om heropflakkeringen van Covid-19 te beheersen, ook al staat daar voorlopig niets tegenover. De gemeentes Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw hebben onder impuls en begeleiding van eerstelijnszone ELZOH en huisartsenkring HAZOH een systeem uitgewerkt om lokale uitbraken actief mee te beheren. Op vraag van Vlaanderen, én complementair aan het Vlaamse contacttracing systeem. Toch is er geen herverdeling van de veel te ruim begrote middelen voor die Vlaamse contactopvolging voorzien.

Net zoals in heel wat andere Vlaamse steden en gemeenten, is ook in Zuidoost Hageland een lokaal tracingsysteem op poten gezet. Onder begeleiding en stimulans van eerstelijnszone ELZOH en huisartsenkring HAZOH hebben Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw gekozen voor ‘scenario 2’. Hierin vraagt Vlaanderen om complementair met het Vlaamse contacttracing systeem zelf de lokale uitbraken actief mee te beheren.

“We hebben in Zuidoost Hageland voor dit ‘scenario 2’ gekozen, omdat we zo, zoals opgelegd door Vlaanderen, een meerwaarde kunnen bieden in het beheersen van Covid-19 heropflakkeringen. Zowel door de tijdswinst die geboekt wordt door de signalering via de huisarts als door de ondersteuning bij de thuisisolatie”, verduidelijkt ELZOH-voorzitter Ine Tombeur. “Door de ondersteuning en sensibilisering van kwetsbare patiënten, rekenen we ook op een verbeterde medewerking aan het Vlaamse contactonderzoek”, vult dokter Jeroen van den Brandt, voorzitter HAZOH, aan.

Samen sterk, met eigen accenten

ELZOH en HAZOH hebben samen een stappenplan uitgewerkt, waarbij het contact met de positieve patiënt in handen van de negen gemeenten ligt. Zij kunnen ervoor kiezen om besmette personen te ondersteunen in hun thuisisolatie en te sensibiliseren voor het Vlaamse contactonderzoek. Of om een stapje verder te gaan en ook aan brononderzoek doen. “Elke stad en gemeente in onze uitgestrekte eerstelijnszone heeft haar eigenheid. Daarom hebben we vanuit ELZOH en HAZOH de grote lijnen uitgetekend en laten we elke gemeente de eigen accenten leggen. Op regelmatige basis komen we met de 9 gemeentes dan virtueel samen om ondersteuning te bieden en ervaringen uit te wisselen”, aldus Ine Tombeur.

“Ook in zijn kinderschoenen, heeft ons systeem al zijn nut bewezen. Net als overal zijn er ook bij ons besmettingen, maar we schakelen snel, waardoor de isolatie beter opgevolgd wordt en het risico op verdere besmettingen daalt. De patiënten zelf reageren trouwens positief op de bijkomende ondersteuning”, zegt dokter Stein Omey, medisch expert van ELZOH. “Ook bronopsporing is cruciaal om het aantal besmettingen te beheersen. Hierbij lijsten we geen contacten, maar wel mogelijke besmettingsbronnen op. Iets wat het Vlaamse systeem niet of amper doet.”

“Herverdeel middelen naar lokale systemen”

En daar wringt het schoentje. Vlaanderen reserveerde 100 miljoen euro om aan contactopsporing te doen in de periode van mei tot november. Van dat voorziene bedrag werd in de eerste drie maanden slechts 15 miljoen euro uitgegeven. “In plaats van zelf te investeren in bronopsporing, riep Vlaanderen hiervoor de hulp van de lokale besturen onder begeleiding van hun eerstelijnszone in. Een vergoeding is hier echter niet voor voorzien, hoewel er duidelijk nog geld in de contactopsporingspot zit. Dit vinden wij niet kunnen! Als pas opgerichte eerstelijnszone vragen wij dan ook dat het voor de contactopsporing begroot bedrag herverdeeld zal worden naar de lokale systemen”, roept Ine Tombeur op.

Een oproep die HAZOH volledig ondersteunt: “Door het gezamenlijke engagement van de eerstelijnszone en de huisartsenkring staan we samen sterker om de lokale tracing te operationaliseren én te professionaliseren. Maar dit kan alleen een duurzaam en degelijk proces worden als er een duidelijk kader met loon naar werk voor alle betrokkenen komt”, besluit dokter Jeroen van den Brandt.

Meer over Boutersem

Boutersem

Covid-19

ELZOH

Geetbets

Glabbeek

Glabbeek

HAZOH