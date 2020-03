Zorgnetwerk Buren voor Buren Kumtich komt als geroepen in deze coronacrisis: “Dit is bijna het enige contact dat ik nog mag hebben”, zegt Irène (85) Vanessa Dekeyzer

13 maart 2020

17u16 19 Tienen Veel mensen zullen in de komende coronatijden hulp nodig hebben. Oudere mensen bijvoorbeeld die gevraagd wordt binnen te blijven tenzij het strikt noodzakelijk is, maar ook jongere alleenstaanden die plots ziek worden of symptomen vertonen, kunnen beter binnen blijven. Maar wat als ze geen beroep kunnen doen op familie of vrienden? “In Kumtich staan we in elk geval klaar met onze ‘Buren voor Buren’ van het Kumtichcomité”, zegt Johan De Schryver.

Samen met Johan gaan we langs bij de 85-jarige Irène Willemaers. En ze is ontzettend blij om ons te zien. “Ik voel me eigenlijk al eenzaam sinds mijn man in de zomer van 2018 is overleden. Hij was lang op de sukkel en ik zorgde altijd voor hem, wat maakt dat ik minder tijd had om vriendschappen te onderhouden of andere activiteiten op te nemen. Na zijn overlijden heb ik de moed bijeen geraapt om toch weer wat meer buiten te komen en contact op te zoeken.”

Kieskeurig

Maar sinds het coronavirus is opgedoken in ons land, geraakt Irène weer steeds meer en meer geïsoleerd. “Ik durf nergens meer naartoe te gaan. De wekelijkse uitstap naar de kinesist en de bezoeken aan de supermarkt heb ik geschrapt. En wat betreft bezoek ben ik heel kieskeurig. Anders zou ik niet liever hebben dat vriendinnen en kennissen mijn deur platlopen, zodat ik toch eens een babbel zou hebben, maar nu riskeer ik het gewoon niet meer. Zelfs het bezoek van mijn vier kinderen en kleinkinderen komt nu ook in het gedrang, omdat het risico voor mij als oudere om besmet te worden, natuurlijk groot is. Ik vind het verschrikkelijk. Het is een beetje zoals in WO II, toen ik 6 jaar oud was en we moesten onderduiken in de kelder. Nu zit ik ook gevangen in mijn eigen huis.”

Bij ons staan dag in, dag uit veertien ‘buddy’s’ klaar om de meest kwetsbare mensen uit ons dorp bij te staan op allerhande vlakken Johan De Schryver van Buren voor Buren

Het sinds drie weken opgerichte Buren voor Buren in Kumtich komt dus als een geschenk uit de hemel voor Irène. “We zien in tijden van crisis wel vaak spontane solidariteit opduiken, maar die is niet waterdicht zoals de georganiseerde solidariteit van Buren voor Buren”, zegt Johan. “Bij ons staan dag in, dag uit veertien ‘buddy’s’ klaar om de meest kwetsbare mensen uit Kumtich bij te staan op allerhande vlakken, zoals hulp bij het boodschappen doen, kleine klusjes uitvoeren, helpen bij de administratie, informatie geven voor zover mogelijk of gewoon een fijne babbel slaan. Soms gaan de buddy’s tijdelijk langs, bijvoorbeeld wanneer er zich iets heeft voorgedaan en hulp nodig is, en soms vragen cliënten om op regelmatige basis langs te komen, zoals bij Irène.”

Extra voorzichtig

De buddy’s zijn met het coronavirus extra voorzichtig in hun contacten met de mensen. “We leven zeker de opgelegde voorschriften na, want ook voor ons is er een risico op besmetting. De meeste buddy’s zijn namelijk 60+’ers, die al wat meer vrije tijd hebben om zich met dit zorgnetwerk bezig te houden. Ook zij zijn dus eigenlijk een beetje risicogroep. Hopelijk vallen er niet te veel zieken onder de buddy’s, zodat we onze werking kunnen blijven behouden.”

Extra vrijwilligers, mensen die misschien nu in deze crisisperiode wat minder om handen hebben, zijn dus nog welkom bij Buren voor Buren in Kumtich. “Eigenlijk is het de bedoeling dat we in heel Tienen dergelijke zorgnetwerken gaan uitbouwen in samenwerking met stad en OCMW.”

Wie meer info wil over de opstart van zo’n buurtwerking, kan steeds contact opnemen met Johan op het nummer 016/76.55.28 of 0468/11.06.48.