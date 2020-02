Zoon en dochter van Tiens schepen van Sport Wim Bergé mogen zich Vlaams Kampioen Skeeleren Indoor noemen Vanessa Dekeyzer

21 februari 2020

14u14 0 Tienen Laurens Bergé en Elise Bergé, zoon en dochter van schepen van Sport, Wim Bergé (CD&V), zijn beiden Vlaams Kampioen Skeeleren Indoor geworden. Zelf skeelert de schepen niet. “Ik ben bang dat ik iets zou breken, maar niettemin supporteren wij als ouders voluit langs de piste.”

Elise Bergé (9) begon op haar vijfde te skeeleren. “Mijn broer skeelerde al en ik ging steeds mee naar de training. Ik wilde dat ook eens proberen en ik vond het meteen superleuk. En nu skeeler ik dus ook in de competitie. Ik train vier à vijf keer per week. We zitten in een leuke club, hebben heel goede trainers en leren nog elke dag bij. Mijn idool is Sandrine Tas. Ik hoop ooit ook zo goed te worden.”

Laurens (15) skeelert dus al wat langer en sinds zeven jaar doet hij aan competitie. “In de kleuterschool had ik een vriend die skeelerde. Ik ben dat ook eens gaan uitproberen en ik vond dat tof. Nu train ik zes à zeven uur per week. Ik heb toffe trainers, die me veel tips geven. Mijn ambitie is om een goed seizoen te rijden en voor de Belgische titel te gaan.”

Elise en Laurens zijn aangesloten bij RSC Tienen. Die club viel trouwens op niet alleen door de prestaties van de Bergés, maar ook door de knappe prestaties van de andere aangesloten atleten op het Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor. In totaal ging RSC met vier van de tien eerste plaatsen lopen.

“Als ouders zijn we uiteraard super trots op onze kinderen, maar los van de resultaten zijn we ook heel blij dat ze veel aan sport doen en zich ook zo hard inzetten om hun doelen te bereiken”, zeggen papa Wim en mama Magali. “Dat kan hen in hun verdere leven alleen maar ten goede komen.”

“Laurens en Elise hebben nog een oudere zus, Anne-Sophie. Zij skeelert ook, maar voor de oudere renners zijn er indoor minder wedstrijden. Bijgevolg kon ze niet mee doen aan het Vlaams Kampioenschap”, besluiten Wim en Magali.