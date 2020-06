Zonnepanelen voor PISO Tienen Vanessa Dekeyzer

08 juni 2020

16u11 0 Tienen De provincie Vlaams-Brabant liet 372 zonnepanelen op daken van haar school PISO in Tienen installeren. Hiermee geeft ze het goede klimaatvoorbeeld door in te zetten op hernieuwbare energie.

In PISO Tienen werden 372 zonnepanelen van elk 320Wp geplaatst, goed voor een vermogen van 119kW. De provincie koos ervoor de panelen te installeren op de daken die de laatste jaren vernieuwd werden. De geschatte opbrengst voor deze installatie bedraagt 90.000 kWh op jaarbasis. Deze opbrengst vertegenwoordigt ongeveer 20 procentvan het huidige verbruik.

“We hebben de ambitie om tegen 2040 te wonen, te werken en te leven in een klimaatneutrale provincie”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Onderwijs, Gebouwen en Leefmilieu. “Een van de manieren om onze ambitie waar te maken is door in te zetten op hernieuwbare energie. Als provincie geven we het goede voorbeeld door onze eigen gebouwen te voorzien van zonnepanelen.”