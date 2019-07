Zomerschilderen aan de Gete en de Drie Tumuli Christian Hennuy

22 juli 2019

13u08 0 Tienen In juli en augustus is er nog op drie woensdagen ‘Zomerschilderen’ waarbij de kunstenaars aan het werk zijn op mooie locaties in Tienen. De kunstenaars geven de bezoekers graag een woordje uitleg over hun werken.

Tekenen, aquarelleren, of schilderen met olieverf, het kan allemaal. De gratis sessies lopen telkens van 10 tot 17 uur. Na een sessie aan het Heldenland en het kasteel van Oorbeek, is op woensdag 31 juli Huize Nazareth aan het Goetsenhovenplein aan de beurt. Aan het begin van de 20ste eeuw schonk de familie Vandenschilde het kasteeldomein aan de Grauwzusters van Tienen, die het uitbouwden tot verzorgingstehuis voor bejaarden.

Op woensdag 14 augustus wordt geschilderd aan de Gete en het Schip, aan de Reizigersstraat – Beauduinstraat. De Grote Gete werd in 1873 vanaf het midden van de Reizigersstraat overwelfd. Zo ontstond het huidige Schipplein. Blikvanger is het huis ‘De Pelgrim’ uit 1628, waar nu een apotheek gehuisvest is.

Op woensdag 28 augustus wordt zomerschilderen afgesloten aan de Drie Tumuli op de Sint-Truidensesteenweg in Grimde. Het grafmonument van Marcus Probius Burrus bestaat uit drie aangelegde heuvels. Vorig jaar werd het restauratieproject voltooid. De site is nu een bezienswaardigheid geworden. Info: 016/80.56.61 of toerisme@tienen.be