Zomers Zoet opent de deuren op het Vianderdomein...met een virtuele ober. Vanessa Dekeyzer

29 mei 2019

18u07 16 Tienen Er is nieuw leven op het Vianderdomein. Vanmiddag opende de nieuwe zomerbrasserie Zomers Zoet de deuren. John Kraanen en Annemie Couvreur staan klaar om de gasten te verwelkomen en dat doen ze met tonnen ideeën en heel veel zin. En met een primeur: een virtuele ober.

“Het zal de eerste dagen een beetje testen worden”, vermoeden John en Annemie. “Dit weekend worden er al heerlijke temperaturen beloofd, dus we verwachten meteen flink wat klanten. In Zomers Zoet heten we zowel de bezoekers en vissers van het domein, als passanten van de wandel- en fietsroutes welkom. We bieden een gevarieerd zomers assortiment en hopen natuurlijk dat alles vlot verloopt. Via de Facebookpagina van Zomers Zoet kan je op de hoogte blijven van het activiteitenprogramma. Vrijdag plannen we alvast een gamenight.”

Zomers Zoet komt, samen met de tapasbar Pincho gelegen op de Collegesite Tienen, ook meteen met een primeur, namelijk met een virtuele ober. “Jamezz is een app waarmee je aan tafel een QR-code inscant met je smartphone en heel makkelijk je bestelling kan plaatsen om je drankje of maaltijd te kiezen. Omdat de personeelskost in de horeca in België torenhoog is en consumenten steeds sneller en beter willen bediend worden, is Jamezz een geweldige oplossing, vertellen Annemie en Jan. “We zijn de eerste horecazaken in België die zo’n virtuele ober hebben.”

“Bij Pincho werkten we al met bestelkaartjes om mensen hun tapas te laten kiezen, maar nu we digitaal gaan, kunnen we mensen ook dranken en andere zaken via de smartphone laten bestellen. De bestelling komt meteen aan de bar of in de keuken uit de bonnenprinter en zo kunnen we véél sneller onze klanten bedienen”, vertelt Jan Schevenels. Ook in Zomers Zoet wordt bestellen met Jamezz een voltreffer. “Bij mooi weer zal het terras hier helemaal vol zitten en dankzij Jamezz kunnen we onze gasten veel sneller bedienen”, zegt Annemie Couvreur. “Mensen die niet digitaal willen bestellen, kunnen natuurlijk ook nog bij ons terecht. We schrijven nog steeds met plezier je bestelling op een papiertje, wanneer het met de smartphone niet lukt, maar door de eenvoud van deze app, zijn we ervan overtuigd dat vele mensen meteen gebruik zullen maken van Jamezz.”

Zomers Zoet is open van maandag tot vrijdag van 14 tot 21 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 22 uur.