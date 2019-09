Zomers Zoet brengt een warme winter Vanessa Dekeyzer

30 september 2019

16u17 5 Tienen John Kraanen en Annemie Couvreur mogen ook na 15 oktober de cafetaria van het Vianderdomein uitbaten. Oorspronkelijk liep tegen die datum de concessie voor de pop-up bar af, maar de stad verlengt deze nu tot 1 maart.

Met volle goede moed en na heel wat investeringen openden John en Annemie eind mei hun Zomers Zoet pop-upzomerbar in het Vianderdomein. Ze hebben het daar zo goed naar hun zin dat ze de stad onlangs vroegen om de concessie te verlengen. En ze kregen groen licht.

“We zijn super tevreden dat we mogen verder doen”, zeggen Annemie en John. “De openingsuren zullen wel aangepast worden aan het seizoen. Zo zal de cafetaria open zijn op woensdag-, zaterdag- en zondagnamiddag. Maar daarnaast kunnen hier ook nog feesten, recepties, brunches, vergaderingen, infomomenten, workshops en teambuilding perfect plaatsvinden. Het kan allemaal. Op 1 december organiseren we alvast een Sinterklaasfeest voor alle kinderen. En we slaan de handen in mekaar met het Tiense BBQ-Chef om af en toe een barbecue @the lake te organiseren.”

Annemie en John hopen ook na 1 maart de concessie te mogen verder zetten. “We zitten nog boordevol ideeën voor het Vianderdomein en zijn cafetaria. Hopelijk geeft de stad ons de kans om, ook na 1 maart, hier te mogen blijven.” Voor meer info en reservatie kan je contact opnemen via mail naar Warmewinter@hetzwakmoment.be.