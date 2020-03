Zomers Zoet blijft in het Vianderdomein: “Mét voetbaldorpje tijdens het EK” Vanessa Dekeyzer

15u35 0 Tienen John Kraanen en Annemie Couvreur van ‘Zomers zoet’ zetten hun succesvol concept van de pop-up brasserie in het Vianderdomein verder. De stad Tienen keurde een langdurige concessie goed voor de uitbating van de brasserie.

In december 2019 lanceerde de stad een oproep naar mogelijke uitbaters voor een horecazaak in het Vianderdomein. De keuze viel op John Kraanen en Annemie Couvreur, in Tienen bekend als de eigenaars van café ‘Het Zwak Moment’. Zij baatten sinds maart vorig jaar een tijdelijke pop-brasserie uit in het Vianderdomein.

Deze tijdelijke overeenkomst wordt nu omgezet in een concessieovereenkomst die geldt voor twee jaar en tweemaal met een jaar kan worden verlengd. “Vanaf maandag 6 april zijn klanten weer welkom in brasserie ‘Zomers Zoet’. We kijken uit naar een zonnige lente en zomer”, zeggen John en Annemie.

Buffet

“In Zomers Zoet heten we zowel de bezoekers en vissers van het domein welkom, als passanten van de wandel- en fietsroutes”, gaat het koppel verder. “We bieden een gevarieerd assortiment aan met onder meer een ontbijt elk eerste weekend van de maand of een zuiders buffet à volonté. Tijdens het Europees Kampioenschap voetbal zal er ook een EK-dorpje gebouwd worden.”

Zomers Zoet is tijdens de zomervakantie geopend van dinsdag tot en met zondag van 14 tot 21 uur. Buiten de vakanties is men welkom op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Meer info is te vinden op de Facebookpagina van Zomers Zoet en op de website.