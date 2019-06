Zoektocht langs sociale instellingen Christian Hennuy

04 juni 2019

11u19 2 Tienen Naar aanleiding van de heropening van het vernieuwde CM-kantoor op 14 juni in de Gilainstraat organiseert CM een sociale toegankelijke wandeling doorheen Tienen langs verschillende sociale instellingen. Tevens koppelt de organisatie er een beetje Tiense folklore aan. Het wordt een zoektocht van een 20-tal vragen.

Eind februari werd de verbouwing van het Tiense CM-kantoor in de Gilainstraat volledig afgerond. De vrijwilligers van CM vonden het een goed idee, naar aanleiding van de heropening van het kantoor, er een wandeling aan te koppelen. Uiteindelijk is het een sociale toegankelijke wandeling geworden. De wandeling loopt langs verscheidene Tiense instellingen. Men kan deze wandeling doen vanaf nu tot 31 oktober en er zijn prijzen mee te winnen.

Er werd een brochure samengesteld waarmee men deze wandeling kan afstappen en de correcte antwoorden kan vinden op de vragen. Verder komt ook nog de geschiedenis van CM in Tienen aan bod en ook meer informatie rond de werkgroep Toegankelijk Tienen, waar CM één van de initiatiefnemers was. Men kan deze brochure afhalen in het CM-kantoor, ofwel bestellen via 016/35.96.00. Men kan de wandeling alleen of in groep doen, op een zelf gekozen tijdstip. De totale duur van deze wandeling bedraagt ongeveer twee uur.