Zieke bomen Heldensquare

worden volgende week geveld Kristien Bollen

09 april 2020

15u41 0 Tienen Liefst 16 kastanjebomen aan het Heldensquare op de Grote Markt in Tienen worden uit noodzaak gekapt tussen dinsdag 14 en vrijdag 17 april. De bomen zijn aangetast door ouderdom en ziekte. De gerooide bomen worden gecompenseerd door de aanplanting van een diversiteit aan bomen bij de aanleg van de nieuwe kerktuin.

Het Heldensquare is op zonnige dagen zonder coronamaatregelen een fijne plek om te vertoeven. Op hete dagen zorgen de bomen voor wat verfrissing en schaduw. Helaas blijken de bomen die op het plein staan, structureel onveilig, waardoor ze bij felle wind en storm een gevaar kunnen vormen voor voorbijgangers en verkeer.

Vogelnesten

Na een eerste dringende interventie in november van 2019 werd nu beslist om de andere aangetaste bomen aan het Heldensquare te vellen. De bomen worden gerooid in de periode voor de bladopkomst om zo afscheurende takken bij winderig weer te voorkomen. Alle bomen worden eerst gecontroleerd op de aanwezigheid van eventuele vogelnesten. De bomen die blijven staan, worden later geïntegreerd in de aan te leggen kerktuin bij de heraanleg van de Grote Markt. De gerooide bomen worden hier dan ook gecompenseerd door de aanplanting van een diversiteit aan bomen.

De werken worden uitgevoerd in twee fasen. Op dinsdag 14 en woensdag 15 april worden de bomen rond het Heldensquare langs de Gilainstraat tot aan het voormalige Suikermuseum gerooid. Op donderdag 16 en vrijdag 17 april worden degene langs de middenweg tussen het Heldensquare en de O.L.V.-ten-Poelkerk geveld. Ook de bomen rond de parking rond de Grote Markt worden dan gerooid. Tijdens de volledige periode worden deze straten telkens van 7 tot 17 uur afgesloten voor het verkeer. Er wordt een omleiding voorzien.