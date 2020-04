Zeven maanden cel voor slagen aan “hysterische vriendin” KAR

16 april 2020

17u22 0 Tienen Een 27-jarige man uit Tienen heeft zeven maanden cel gekregen voor partnergeweld. Nick K. verantwoordde zijn gedrag omdat zijn vriendin “controlerend en hysterisch gedrag” vertoonde.

De feiten speelden zich af in Tienen tussen april 2017 en april 2018. Het slachtoffer liet de verwondingen attesteren. De twintiger verloor naar eigen zeggen zijn zelfbeheersing door het controlerend en hysterisch gedrag van zijn vriendin, ondertussen mag hij haar ex noemen. De vrouw was een week werkonbekwaam na de laatste feiten. K. stond op dat ogenblik onder probatie voor slagen en bedreigingen. En dat kon de rechtbank allerminst appreciëren. De celstraf en boete van 400 euro zijn met probatie-uitstel. Als voorwaarde moet de twintiger een contactverbod met zijn ex naleven en zich laten begeleiden voor zijn agressieprobleem.