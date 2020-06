Zeven eieren... maar slechts één slechtvalkje. Burgemeester Partyka mag de vogel ringen Vanessa Dekeyzer

03 juni 2020

16u07 0 Tienen Sinds 2015 broedt er jaarlijks een koppeltje slechtvalken op de Sint-Germanuskerk aan de Veemarkt. Gewoonlijk hebben ze drie of vier jongen, maar dit jaar was er een legsel van maar liefst zeven eieren. Slechts één slechtvalkje haalde het echter. Dat werd zopas geringd door niemand minder dan burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

Vorig jaar kon het geluk niet op want het vrouwtje slechtvalk in de Sint-Germanuskerk legde maar liefst vijf eieren en dat is zeer uitzonderlijk, weet Philippe Smets van de Vogelwerkgroep Oost-Brabant. “Sinds de terugkeer van de slechtvalk in België in 1994 hebben we zoiets nog maar vier keer gezien bij de 400 nesten die we in dit land bestuderen. De koppels die zo’n grote familie mochten opvoeden, nestelden respectievelijk op de koeltoren van de centrale van Electrabel GDF-Suez van Drogenbos (2008), op de scheepslift van Strépy-Thieu (2011) en op de Sint-Michiels- en Sint-Goedele kathedraal (2010 en 2013) in Brussel. Het is moeilijk om te bewijzen, maar er lijken in Tienen genoeg prooien aanwezig te zijn, zoals verwilderde duiven en stadsduiven, vandaar het grote legsel. De vijf eieren kwamen uit, de vijf valkjes groeiden goed op en vlogen uit.”

Zeven eieren

Dit jaar bleek nog spectaculairder te zijn. Het legsel bestond uit maar liefst zeven eieren, maar dat bleek niet meteen goed nieuws te zijn. “Het vrouwtje kon het legsel maar moeilijk bebroeden omdat haar lichaam te klein is om de eitjes op de juiste temperatuur te houden”, legt Philippe uit. “Wij dachten eerlijk gezegd dat er geen eieren zouden uitkomen. Tot onze grote vreugde is er toch één jong uit het ei gekropen.”

Woensdagnamiddag ging Philippe samen met burgemeester Katrien Partyka het jonge slechtvalkje ringen. “We zijn fier dat de slechtvalken in Tienen een goede habitat hebben gevonden. Na het uitzonderlijke nest van 2019, zijn we oprecht blij dat ook in het coronajaar 2020 toch één slechtvalkjong in Tienen zal kunnen uitvliegen”, zegt Katrien Partyka. “Gedurende de coronacrisis hebben de slechtvalken de stad voor zich gehad en waren ze met hun specifieke geroep goed hoorbaar in de stad. Ze vormden een stuk ‘het geluid van corona’ in Tienen.”

Zeldzaam

De slechtvalk is nog steeds een zeldzame broedvogel. In Oost-Brabant was er een eerste broedgeval in Leuven in 2011. Later dook de slechtvalk ook op in Tienen, Aarschot, Zoutleeuw en Hoegaarden, waar er telkens nestjes opgemerkt werden. Dit jaar telt de regio Oost-Brabant in totaal zes broedgevallen.