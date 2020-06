Zesdejaars De Wijsneus zwieren studentenhoedjes in de lucht als afscheid Kristien Bollen

30 juni 2020

18u39 0 Tienen De leerlingen van de derde kleuterklas en het zesde leerjaar van de Wijsneus zwaaiden vandaag uit. De kleutertjes zongen een liedje over hun sprong naar het 1ste leerjaar en speelden muziek voor de andere leerlingen. De juffen filmden dit moment ook voor de ouders.

Voor de kinderen van het 6de leerjaar was er een proclamatie in open lucht en een uitzwaai-wandeling doorheen het dorp. De zesdejaars legden een parcours af terwijl ouders, grootouders en sympathisanten hen toejuichten. Nadien mochten de studentenhoedjes in de lucht voor de foto. De school wenst hen allemaal een mooie start in hun volgende stap van hun schoolloopbaan.