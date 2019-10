Zes maanden cel voor jaloerse ex KAR

29 oktober 2019

16u11 0

Een man is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor slagen, woonstschennis en vernielingen aan een wagen. Die behoorde toe aan de nieuwe partner van de ex van E.D.V. Die laatste kon maar moeilijk verkroppen dat de relatie met zijn partner spaak liep eind 2016. D.V. dook regelmatig op aan het huis van zijn ex of stond de nieuwe partner op te wachten. Daarbij kwam het ook al eens tot slagen. Van de Audi van het slachtoffer daarvan stak hij de banden plat en vernielde hij een zijspiegel. De rechter achtte het niet bewezen dat er sprake was van belaging van D.V. zijn kant. Die kreeg voor alles samen een celstraf van zes maanden met uitstel. Ook de boete van 800 euro is met uitstel.