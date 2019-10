Zeppe & Zikke bezoeken alle Tiense en Hoegaardse scholen als beloning voor hun gouden medaille Vanessa Dekeyzer

07 oktober 2019

14u55 6 Tienen De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) reikt elk schooljaar medailles uit aan basisscholen die deelnemen aan hun praktijkgerichte leerlijn rond verkeer. Alle zestien basisscholen uit Tienen en Hoegaarden behaalden vorig schooljaar goud. Dat is uniek in Vlaanderen. De stad Tienen beloont de scholen een hele week met een bezoek van Zeppe & Zikki. Vroenhof Kumtich mocht de spits afbijten.

De VSV heeft een praktijkgerichte leerlijn verkeer vanaf de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar. Deze bepaalt wat kinderen in welk leerjaar moeten kennen, maar vooral ook kunnen op het gebied van stappen, fietsen, verkeersregels, duurzaam verkeersgedrag en de dode hoek.

Alle 16 basisscholen uit Tienen en Hoegaarden namen vorig schooljaar deel aan het loopfietsbrevet (jongste kleuters), het fietsbrevet brons (eerste graad), het fietsbrevet zilver (tweede graad), het grote fietsexamen (derde graad), het voetgangersbrevet brons (oudste kleuters), het voetgangersbrevet zilver (eerste graad), het grote voetgangersexamen (tweede graad), de grote verkeerstoets (vijfde leerjaar) en Helm op Fluo Top (de hele school).

“Elk VSV-initiatief waaraan de school deelneemt, levert een punt op”, legt burgemeester Katrien Partyka (CD&V) uit. “Scholen die minstens drie punten halen, krijgen een bronzen medaille. Vanaf zes punten hebben ze recht op een zilveren medaille, en negen punten of meer levert een gouden medaille op. De leden van de preventieraad, werkgroep basisonderwijs, waarin naast de dienst preventie zestien basisscholen uit Tienen en Hoegaarden vertegenwoordigd zijn, zijn vorig schooljaar samen de uitdaging aangegaan om allemaal goud te behalen. Voor de VSV is het een unieke gebeurtenis dat alle scholen uit een stad of gemeente dit samen hebben kunnen waarmaken.”

Beloning

De stad Tienen wil de leerlingen graag belonen voor deze unieke prestatie. Zo komen Zeppe & Zikki, de centrale figuren in preventiecampagnes voor meer verkeersveiligheid, langs in alle scholen. Vroenhof Kumtich mocht de spits afbijten. De kinderen zongen enthousiast mee met de liedjes van deze populaire schildpad en zebra. En er werden ook dansjes uitgevoerd. Daarna gingen Zeppe & Zikki graag mee op foto met de kinderen van de kleuterklassen en de leerlingen tot en met het vierde leerjaar.

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar mogen op donderdag 10 oktober naar een spetterend optreden van de Ketnetband om 13.30 uur op ’t Schip. Die dag vindt ook de Kweikersdag plaats op en rond deze locatie.