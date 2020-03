Zaakvoerder De Gouden Schaar niet boos om Witseheisa: “Beste reclame die mijn zaak zich kan wensen” Vanessa Dekeyzer

06 maart 2020

11u53 1 Tienen Er ontstond heel wat heisa rond de reclamespot van de Tiense herenkledingzaak ‘De Gouden Schaar’, waarin commissaris Witse, acteur Hubert Damen dus, de ‘misdadig mooie mannenmode’ aanprijst. Maar volgens de VRT mag dat niet. De openbare omroep eist nu dat het filmpje offline wordt gehaald. “Dankzij de VRT krijgt het filmpje nu net heel veel media-aandacht. Betere reclame hadden we ons niet kunnen wensen”, reageert Bart Debbaut, zaakvoerder van De Gouden Schaar.

Bart zegt enigszins verrast te zijn door de snelheid waarmee de VRT reageerde, maar anderzijds begrijpt hij de zender wel. “Hubert en ik hebben er eigenlijk helemaal niet bij stil gestaan dat dit een probleem zou kunnen vormen voor de openbare omroep. Kort nadat we in de media bekend maakten dat de spot gelanceerd zou worden, kreeg ik al een telefoontje van de VRT-top met de mondelinge vraag om de campagne meteen stop te zetten. Ik wacht nu nog op een officieel schrijven, dat ik vermoedelijk snel mag verwachten.”

“Dat klopt”, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. “De naam, de titel en het personage van Witse zijn eigendom van de VRT. Men had ons sowieso om toestemming moeten vragen. Het is niet dat wij problemen hebben met De Gouden Schaar of met acteur Hubert Damen, maar we moeten onze merken beschermen. Vandaar dat we ook gevraagd hebben om het filmpje offline te halen. Het is niet de bedoeling om hier met boetes of rechtszaken te gaan zwaaien. Wanneer Hubert Damen in persoonlijke naam reclame wil maken voor De Gouden Schaar, vinden wij dat alvast niet ‘misdadig’.”

Aangepaste spot

Intussen is er nog telefonisch overleg geweest tussen Bart Debbaut en de juridische dienst van de VRT. De campagne werd offline gehaald en De Gouden Schaar werkt aan een aangepaste spot, waarin het woord ‘Witse’ niet meer wordt gebruikt.

Hubert Damen zelf begrijpt de hele heisa niet goed. “Is dat nu het grote probleem waar de VRT zich druk over moet maken? Dit is toch lachwekkend.” Bart Debbaut ziet het anders. “De reclame die we nu, dankzij de reactie van de VRT, hebben gekregen, is onbetaalbaar. Of we daar nu meteen tientallen nieuwe klanten door krijgen, die 15 pulls en 20 kostuums gaan kopen, is moeilijk meetbaar. Het doel van reclame is altijd dat je naam onderbewust bij de klanten aanwezig is en dat kan je alleen creëren door permanent aanwezig te zijn in de hoofden van potentiële klanten. Vandaag is er in elk geval gesproken over De Gouden Schaar en dat is de essentie van reclame.”