Woonproject aan de Gasthuismolenstraat gaat vooruit. “We zitten op schema”, aldus Tom Decuypere. Vanessa Dekeyzer

06 juli 2019

10u57 2 Tienen De afbraak van een eerste deel van het voormalige Sint-Janshospitaal in de Gasthuismolenstraat is een feit. Volgende week start het archeologisch onderzoek en zopas is een openbaar onderzoek gestart voor de bouw van vijf appartementen op de leeggekomen ruimte. “We zitten op schema, maar de weg is nog lang”, beseft bouwheer Tom Decuypere.

Wat niemand meer mogelijk achtte, is nu toch gebeurd. De afbraak van het Sint-Janshospitaal, is gestart. En dat is bijzonder goed nieuws na veertig jaar leegstand en verkrotting. Het pand was in die mate verloederd dat het in 2010 gestut moest worden met stellingen omdat het dreigde in te storten. Een deel van die stellingen is nu weggehaald om de afbraak mogelijk te maken. Het gaat om het meest linkse deel, wanneer je voor het gebouw staat, dat ook et meest onstabiel was.

“De afbraak is goed verlopen”, zegt Tom Decuypere. “Aangezien het om een geklasseerd pand gaat, moesten we wel rekening houden met enkele opgelegde voorwaarden van Erfgoed. Zo moeten we de voorgevel heropbouwen zoals die was. Vandaar dat we per laag de stenen genummerd hebben. Alle witte stenen werden gerecupereerd, van de bakstenen hebben we er zoveel mogelijk proberen te redden. De andere zullen we in exact dezelfde afmetingen moeten laten maken.”

Voor het totaalproject hebben we een tijdspanne van vier jaar. Dat werd zo bepaald in het proces verbaal van Onroerend Erfgoed.” Tom Decuypere

Tom Decuypere is niet aan zijn proefstuk toe. Zo gaf hij de oude verloederde maar wel geklasseerde stadsbibliotheek aan het stadspark ook een nieuw leven als hotel en brasserie Kronacker. “Daar zijn we uitgegaan van de bestaande inrichting. Voor wat betreft de Gasthuismolenstraat bouwen we van de grond opnieuw op. Daarom zal er nu ook een archeologisch onderzoek gestart worden. Wat dat zal geven, is niet meteen duidelijk. Normaal is hiervoor een periode van 30 dagen voorzien. Afhankelijk van als er iets gevonden wordt, kan die termijn verlengd worden.”

Tom verwacht rond oktober aan de effectieve bouw van vijf appartementen te kunnen starten. “In een tweede fase pakken we de rest van het gebouw aan. De bedoeling is dat er nog eens drie loften en twee woonhuizen gerealiseerd worden. Voor het totaalproject hebben we een tijdspanne van vier jaar. Dat werd zo bepaald in het proces verbaal van Onroerend Erfgoed. Daar is nu al een half jaar van voorbij, dus we moeten echt wel vaart zetten achter deze plannen. Maar we hebben er, samen met de buurt, goede hoop op dat Tienen binnen de vier jaar bevrijd is van deze stadskanker.”