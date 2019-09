Woningrenovatie bij kansengroepen loont Proefproject in Tienen levert mooie resultaten op Vanessa Dekeyzer

27 september 2019

14u47 2 Tienen De provincie en de stad Tienen lieten de voorbije twee jaar tien woningen in de benedenstad renoveren. Hiermee wilden ze ouderen en mensen met een laag inkomen helpen de woningkwaliteit en het energieverbruik van hun woningen te verbeteren. “De resultaten zijn er: de energieprestaties van deze woningen zijn minstens voor de helft verbeterd”, zegt Gert Poulman van de dienst wonen van de provincie.

We mogen een kijkje gaan nemen in een gerenoveerde rijwoning in de Hoegaardenstraat. “Hier stelden we na een plaatsbezoek vast dat er heel wat werk aan de winkel was”, zegt Gert Poulman. “Twee muren waren doordrongen van het vocht en de schimmels. Een ongezonde situatie dus, want het kindje zou al wat last hebben van de longen. Wat ons eigenlijk opviel was dat ongeveer 65 procent van de bezochte huizen met vocht-en schimmelproblemen kampte. Deze woning was dus geen uitzondering. We hebben eerst de muren geïnjecteerd en daarna hebben we een ventilatiesysteem met hydrosensor geplaatst, net als een woonmeter die de temperatuur en luchtvochtigheid in de woning meet. Je kan op de meter meteen vergelijken of de waardes goed liggen, waardoor je leert energie te besparen.”

Het plat dak van de woning was ook in erbarmelijke staat en werd vervangen. “Daarbij stelden we vast ook de elektriciteit niet in orde was. Ook die hebben we hersteld en laten keuren”, zegt Gert Poulman. “Tot slot werd een verwarmingsketel geplaatst, net als een nieuwe voordeur. Een inbouwkast komt er nog aan.”

Al deze ingrepen kostte de bewoner niets. “Dat is net het mooie aan dit project”, zegt Tiens schepen van Ruimtelijke Ordening Bram Delvaux (Open Vld). “De provincie stelde immers 300.000 euro ter beschikking voor de renovatie van tien woningen. Die werden geselecteerd in de benedenstad, omdat hier na inventarisatie op wijkniveau, de nood het grootst bleek. De inwoners van de uitgekozen woning konden rekenen op individueel advies, technische en sociale begeleiding, zowel tijdens de planning, als bij de aanbesteding en de uitvoering van de werken. De financiële ondersteuning gebeurde via subsidieretentie. Dat wil zeggen dat verbouwers een subsidie krijgen, die pas moet terugbetaald worden op het ogenblik dat de woning een andere eigenaar krijgt.”

De resultaten van de verbouwingen zijn succesvol te noemen. “De bewoner van deze woning in de Hoegaardenstraat bijvoorbeeld moet maandelijks 50 euro minder aan gas en elektriciteit betalen. Zijn energieprestatiecertificaat (EPC) daalde van 645 naar maar liefst 266.” Naast deze tien aangepakte woningen, waren er nog een achttiental dossiers die in aanmerking kwamen. “We laten ook deze mensen niet aan hun lot over en bekijken via andere financiële systemen hoe zij geholpen kunnen worden bij hun verbouwing”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “In eerste instantie hebben we nu de moeilijkste dossiers in handen genomen.

Nu het laatste dossier bijna afgerond is, kondigen de stad en de provincie een vervolg aan voor dit project. Binnen het aansluitend gebied net buiten de ring zullen er vanaf 2020 in Grimde en de Potterijwijk tien woningen gerenoveerd worden. De provincie trekt hiervoor opnieuw een budget van 300.000 euro uit.