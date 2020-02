Woning in de Broekstraat onbewoonbaar wegens acuut brandgevaar Kristien Bollen

27 februari 2020

18u15 3 Tienen Een woning in de Broekstraat werd dinsdag onbewoonbaar verklaard wegens acuut brandgevaar. De huurders van het pand hebben intussen allen een andere woning gevonden.

De stad Tienen maakt al geruime tijd werk van de verbetering van de woonkwaliteit in de stad. Het bestuur hecht veel belang aan een kwalitatieve leefomgeving en veilig wonen.

Tijdens een controle door de brandweer werd vastgesteld dat een gebouw met zes wooneenheden gelegen in de Broekstraat 10 een groot risico op acuut brandgevaar vormt. Om deze reden verleende de brandweer een negatief bewoningsadvies. Wegens de staat van het gebouw zou een kleine brand in een mum van tijd kunnen uitgroeien tot een oncontroleerbare brand, waarbij evacuatie van de wooneenheden niet mogelijk is, met mogelijk dodelijke gevolgen.

Daarom werd besloten om over te gaan tot een onmiddellijke ontruiming van de woning. De 6 bewoners vonden ofwel op eigen kracht een alternatieve woning of werden begeleid in hun herhuisvesting door het OCMW Tienen. Bij besluit van de burgemeester werd het betrokken pand verzegeld door de lokale politie.