Woensdag overleg tussen stad en Suikerrock over editie 2020: “We zijn overdonderd door de massale steunbetuigingen” Vanessa Dekeyzer

14 januari 2020

19u00 0 Tienen Een maand nadat het nieuws bekend geraakte dat Suikerrock er na dit jaar mee stopt, is er nog geen verzoening tussen de organisatie en de stad. “Woensdag is er wel een overleg ingepland, maar dit gaat enkel over de afspraken voor de komende Farewell-editie van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus”, aldus Walter Kestens van Suikerrock.

Het nieuws dat Suikerrock er in 2021 na 34 jaar mee stopt, sloeg in als een bom. Suikerrock is dan ook een pionier in het Belgische festivallandschap, maar volgens organisator Walter Kestens toont het stadsbestuur geen respect meer voor het unieke en belangeloze werk van zowel Suikerrock als haar partners en vrijwilligers. “En zonder de onvoorwaardelijke steun van het stadsbestuur heeft het geen zin meer”, aldus Kestens.

Heraanleg Grote Markt

Onderwerp van discussie is de heraanleg van de Grote Markt. Er zijn geen garanties van de stad over de beschikbaarheid van de Markt na 2021. “Wat betreft de Grote Markt zijn de onderhandelingen met aannemers nog volop bezig”, aldus burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “De Grote Markt is een belangrijk dossier en een forse investering voor onze stad. Heel veel handelaars, horeca en inwoners gaan hinder ondervinden. We willen dan ook niets aan het toeval overlaten en bereiden dit dossier bijzonder grondig voor.”

Op het overleg tussen stad en Suikerrock woensdag ligt de afsprakennota rond de organisatie van dit jaar plaats, met afspraken over welke diensten en gebouwen Suikerrock kan beschikken voor de organisatie van het festival. “De stad is, zoals steeds in het verleden, altijd bereid om al het mogelijke te doen om het festival mogelijk te maken in de binnenstad”, aldus burgemeester Partyka.

Farewell-editie

Of er een verzoening in de maak is, is niet meteen op te maken uit de reacties van beide partijen. “Wij werken zoals aangekondigd op 6 december aan een top Farewell-editie en we willen die in alle professionaliteit voorbereiden”, reageert Walter Kestens. “We zijn echt overdonderd door de massale positieve reacties en steunbetuigingen. We zullen er dan ook alles aan doen om voor altijd in de harten van onze fans te zitten. En tegelijk maken we onze Farewell-editie met het grootste respect voor onze partners en onze erg gewaardeerde honderden vrijwilligers.”

